CÔTÉ, Karianne



Au CHUL, Québec, le 5 août 2020, à l’âge de 25 ans, est décédée Karianne Côté, conjointe de Jason Jobin, fille de monsieur Jean Côté et de madame Annie Prémont. Elle demeurait à Neuville.au, à partir de 13h, suivi d’et de là, au cimetière de Neuville. Karianne laisse dans le deuil outre son conjoint et ses parents, sa soeur Audrey (Frédéric Lessard), son frère Jayson (Alexandra Ricard); sa grand-mère paternelle Gemma Béland (feu Jean-Paul Côté); ses oncles et tantes de la famille Côté: Jean-Claude (Guylaine Julien), Carole (Robert Digaetano), Pierre (Carolyn Grant), Diane, Jacques (Suzie Caron), Martin (Lynda Girard); sa grand-mère maternelle Ginette Boutin (feu Rémy Prémont); ses oncles et tantes de la famille Prémont: Lucie (Mike Talbert), Christian (Tina Prémont); ses beaux-parents Martin Jobin (Renée Denis); sa belle-soeur Vanessa Jobin (Dany Amyot), sa filleule Charlie Côté, sa nièce Lyanna ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Compensez l’envoi de fleur par un don à Opération Enfant-Soleil, https://www. jedonneenligne.org/operationenfantsoleil