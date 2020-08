GODBOUT, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gérard Godbout (feu Lise Latouche). Né à St-Pierre I.O., le 2 janvier 1947, il était le fils de feu dame Marie-Anna Pichette et de feu monsieur Paul Godbout. Il demeurait à Beauport.Monsieur Godbout laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs : Micheline, feu Nicole, feu Jean-Paul (feu Fleurette Lambert), Louise (Pierre Godbout), Réjean (Diane Julien), Diane, Raymond, Claude (Léonie Blanchard), Thérèse, Marc (Johanne Cayer) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel pour les soins prodigués pour un maximum de confort lors de son départ vers un monde sans douleur, rempli de bonheur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443