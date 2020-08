MIVILLE-DESCHÊNES

Pauline Fontaine



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 8 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Pauline Fontaine, épouse de feu Jacques Miville-Deschênes, fille de feu Jules Fontaine et de feu Albertine Drouin.Elle laisse dans le deuil son fils François (Diane Mailloux); ses filles Marie-Josée et Hélène (Guy Dorion); ses petits-fils : Christophe Miville-Deschênes (Véronique Fradet), Jean-Louis, Charles-André (Magalie Paquet) et Paul-Antoine Dorion; ses arrière-petits-enfants : Maria, Ludovic et Abigaëlle Dorion; son beau-frère Jean-Yves Houle (feu Thérèse Fontaine) et sa belle-sœur Françoise Deschênes, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Pauline était appréciée pour sa bonté, sa chaleureuse hospitalité et sa grande générosité. Tous se souviennent de sa discrétion et de son écoute attentive. Dotée d'une grande curiosité intellectuelle, elle appréciait l'art sous toutes ses formes et chérissait la langue française. Elle était une grande marcheuse. Toute excursion était prétexte à arpenter grèves et sentiers. Elle trouvait Dieu dans les gens, la nature et la culture. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3 ou https://fmnbaq.org/dons/.Enfin la famille tient à remercier de tout cœur l'ensemble du personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour son professionnalisme, sa chaleur humaine, sa gentillesse et la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la