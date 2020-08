VÉZINA, Claudette



Au CHSLD Aux-Jardins-du-Hauts-St-Laurent de St-Augustin-de-Desmaures, le 28 juin 2020 est décédée à l'âge de 83 ans dame Claudette Vézina, fille de feu Dame Jeanne Blanchet et de feu M. Alfred Vézina. Elle laisse dans le deuil son ami M. Jean Morneau; ses frèeres et sœurs : Feu Olivette (feu Louis De Gonzague Pelletier), feu Jeannette (feu Roger Simard), Murielle (feu Fernand Paquet), Jean-Yves (Murielle Durocher), feu Jocelyne (feu Françoise Fradette) et Raynald (Céline Asselin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle a été confiée au :et de la au cimetière St-Charles. Le port du masque est obligatoire.