SIMARD, Claudette



Au Foyer de Charlesbourg, le 8 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Claudette Simard, fille de feu monsieur Albert Simard et de feu dame Alma Simard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: France Godin et Serge Godin (Chantal Genest), ses petits-enfants: Marie-Pier (Kevin), Tracy (Andrew) et Lace (Babile); ses arrière-petits-enfants : Megan, Maéva, Logan, Jaxxon et feu son conjoint monsieur Réjean Dumais et sa famille; ses frères et sœurs: Roger, Pierrette, Lorenzo, Gaston, feu Raymond, feu Rita et feu André; la famille Dumais, sa filleule Lise, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier monsieur Marcel Vallières et monsieur Jules, son ami et coiffeur. La famille tient à remercier le personnel du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal, QC H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.