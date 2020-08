JACQUES, Luce



A la Maison des Soins Palliatifs du Littoral, le 19 mars 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Luce Jacques épouse de monsieur Pierre Lessard. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Elle laisse dans le deuil outre son époux bien-aimé, M. Pierre Lessard, ses filles Isabelle (Charles Landry), Julie; ses petites-filles: Roxanne et Charlotte Landry; ses frères et sœurs: feu Yves-Henri Jacques (feu Marie-Louise Lessard), feu Jean-Marie Jacques (feu Aurore Lessard), feu Germaine Jacques (feu Clermont Jacques), feu François Jacques (feu Jeannette Vachon), feu Maurice Jacques (Mme Marie Reine Roy), M. Marius Jacques (Mme Monique Maheu), M. Fernand Jacques ((feu Irène Collins), Mme Micheline Legault), Mme Marie Jacques (feu Augustin Lessard), Sr Pauline Jacques SCQ, feu Denyse Jacques (feu Jean Poulin), Mme Henriette Jacques, (M. Jean Ruelland), M. Gabriel Jacques (Mme Michelle Busque), Mme Catherine Jacques (M. Louis Maximilien). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs: feu Paul-Ibert Lessard (Mme Marie-Claire Breton), M. Jean-Marc Lessard, (Mme Thérèse Poulin), Mme Lise Lessard (feu Marcel Charest) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis très chers. La famille recevra les condoléances au complexedès 9h.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs du Littoral. https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/ Des formulaires seront aussi disponibles au salon