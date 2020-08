DÉRY, Gérard



À l'hôpital régional de Portneuf, le 13 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gérard Déry, époux de dame Jacqueline Bouchard, fils de feu monsieur Adrien Déry et de feu dame Marie-Anne Voyer. Il était natif de Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse dame Jacqueline Bouchard, Il laisse dans le deuil, ses enfants : Line (Richard Noreau), Johanne (Réal Alain) et Sylvain (Céline Lapointe); ses petits-enfants : Éric (Brigitte Martel), Rémi (Andréanne Bureau), Laurie, Marianne (Francis Gagnon) et Joanie (Kevin Bertrand); ses arrière-petits-enfants : Rosalie, Magalie, Alexis et Victor; ses frères et sœurs : Antoinette (feu Raymond Boivin), feu Paul-Henri (feu Reinette Moisan), Adrienne (feu Gaston Thibodeau), Simone (Roger Moisan), Lucille (Ghislain Audet), Pauline (feu Patrick Veilleux), Georges (Claire Paquet), Lorraine (feu Jean-Claude Godin) et Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lise (Harris Jobin), Reine (feu Jean-Guy Naud), Pierrette (André Cayer), Ghislaine (feu Yvon Paquet), feu Solange (Louis Jobin), Francine (feu Alban Robitaille), Henriette (Réal Readman), Jacquelin (Guylaine Crête), Guy (Guylaine Rochette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2ième étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.