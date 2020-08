MERCIER, Alexandre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Alexandre Mercier, époux de dame Véronique Tremblay. Né à Rivière Pentecôte, le 23 février 1929, il était le fils de feu dame Emma Deroy et de feu monsieur Barthélémi Mercier. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière St-Grégoire-de-Montmorency. Outre son épouse Véronique, monsieur Mercier laisse dans le deuil ses enfants: Régent (Margo), Serge (Nancy), Sylvie (Jean-Guy), Mario (Diane), Nathalie (Alain); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Sébastien, Kaven, Samuel, Frédéric, Andréanne, Florence, Sarah-Eve, Olivier, Nathan, Lucas, Evelyne, Siméon; ses frères et sœurs: Noëlla, Denise, Paul-Henri, Alain; ses beaux- frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence La Myriade et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de :