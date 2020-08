«Bob l'éponge le film: éponge en fuite»: délirant!

La nouvelle aventure cinématographique de Bob l’éponge ravira assurément petits et grands!

Bob l'éponge le film: éponge en fuite devait sortir en mai dernier. Reporté pour cause de pandémie, ce troisième long-métrage consacré à Bob l’éponge prend finalement l’affiche chez nous (par contre, nos voisins du Sud devront, eux, encore attendre).

Est-ce l’effet de l’été? Du déconfinement? Toujours est-il que, dès les premières scènes, Bob l'éponge le film: éponge en fuite semble plus coloré et dynamique que ses prédécesseurs Bob l'éponge le film (2004) et Bob l'éponge, le film: éponge à court d'eau (2015). Le mérite revient très certainement aux studios montréalais de Mikros Image, qui ont réalisé toutes les animations par ordinateur. Le résultat est impressionnant: formes des personnages plus agréables à l’œil (tout est plus rond, plus sympathique), couleurs saturées et niveau de détail impressionnant.

Dès les premières minutes du long-métrage, petits et grands cinéphiles sont transportés dans des mers bleues, parmi des poissons aux couleurs éblouissantes et sur l'île de l'atoll de Bikini. Tout va pour le mieux pour Bob (voix de Tom Kenny en version originale) et ses joyeux compères jusqu’au moment où Gary l’escargot (voix de Tom Kenny) se fait enlever. Accompagné de son fidèle compère Patrick (voix de Bill Fagerbakke), la célèbre étoile de mer, Bob va tout faire pour résoudre ce mystère.

Le délire est incessant et fort joyeux. Parmi les temps forts de cette production destinée aux très jeunes, soulignons la présence de Keanu Reeves (mais uniquement sa tête) en sage et guide spirituel habitant dans une touffe d’herbe, la danse des cowboys-pirates-zombies et la prestation musicale de Snoop Dogg qui en découle... sans parler de l’apparition surprise de Danny Trejo qui réjouit les adultes.

Rien n’est sérieux dans Bob l'éponge le film: éponge en fuite, pas même le propos sur l’amitié. Comme dans le cas du dessin animé télévisé, c’est ce qui confère au personnage sa qualité indémodable. Il n’est donc pas surprenant que, plus de 20 ans après la diffusion du premier épisode, les amateurs de la première heure soient toujours des aficionados... et aient convaincu leurs enfants. On rigole, on passe un bien bon moment et, pendant 91 minutes, on oublie tout!

Note: 3,5 sur 5