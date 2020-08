PARENT, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 août 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur André Parent, fils de monsieur Hugues Parent et de feu dame Noëlla Fortier. Il demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants Karolann (Jeremy Morasse) et Kimmy Parent (Andréanne Bilodeau), son petit-fils James Parent, son père Hugues Parent, sa sœur Lise Parent (Sylvain Fournier), la mère de ses enfants et sa grande amie Venise Boucher, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.