COVID-19: près de 122 000 infections au pays

La maladie à coronavirus demeurait un sujet d’inquiétude, samedi, alors qu’on avait recensé en milieu d’après-midi plus de 200 nouvelles infections à l’échelle du pays pour un total de 121 884 cas.

L’Ontario a annoncé 106 cas confirmés et un décès, portant son bilan, à ce jour, à 40 565 malades et 2789 pertes de vie. La province la plus populeuse est de loin la championne des prélèvements, avec plus de 30 000 prélèvements une fois de plus au cours des 24 dernières heures. À ce jour, l’Ontario a réalisé 2,56 millions tests, bien loin devant le Québec et ses 1,45 million d’analyses en laboratoire.

Parlant de la Belle Province, elle a comptabilisé samedi 80 nouvelles infections et un décès (survenu entre le 8 et le 13 août). Principal foyer de propagation du virus au pays, le Québec a jusqu’ici compté 61 084 cas et 5719 morts.

Le Nouveau-Brunswick a porté son nombre de contaminations à 180 (+4) et la Nouvelle-Écosse a confirmé deux nouveaux cas, pour un total de 1074.

Le Manitoba a de son côté indiqué qu’un décès venait alourdir son bilan à neuf morts depuis que s’est amorcée la crise. On a aussi comptabilisé 20 nouveaux cas dans cette province, portant le bilan à 663 infections.

Le Canada répertoriait en milieu de journée 121 844 cas de COVID-19 et 9023 morts.

Prudence

La santé publique a invité une fois de plus les Canadiens à faire preuve de prudence, samedi, alors que l'on constate une augmentation du nombre de cas quotidiens à l’échelle du pays comparativement à la fin du mois de juin et du début du mois de juillet. Au cours de la dernière semaine, plus de 380 cas ont été signalés en moyenne chaque jour.

«Nous avons tous un rôle à jouer pour limiter l'ampleur et les répercussions de ces flambées, les empêcher de déclencher une épidémie ou d'établir une chaîne de transmission dans une population ou un environnement, y compris chez les personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19», a dit l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

«Nous connaissons les mesures de santé publique et les précautions individuelles quotidiennes à prendre, a-t-elle ajouté dans sa déclaration. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions appropriées, nous serons en mesure de prendre des décisions éclairées pour nous protéger, protéger nos familles et nos collectivités.»

La situation au Canada:

Québec: 61 084 cas (5719 décès)

Ontario: 40 565 cas (2789 décès)

Alberta: 12 053 cas (221 décès)

Colombie-Britannique: 4358 cas (196 décès)

Saskatchewan: 1541 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1074 cas (64 décès)

Manitoba: 663 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 184 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 41 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 121 844 cas (9023 décès)