Dans l’œil du Québec inc.: Québec investit dans la firme d’un multimillionnaire

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Une aide de 10 M$ pour F. de Gaspé Beaubien

Capture d'écran, Youtube

Le bras financier du gouvernement, Investissement Québec vient d’investir 10 millions $ dans le capital-actions de Hivestack, une firme montréalaise contrôlée par le multimillionnaire François de Gaspé Beaubien. Fondée en 2017, Hivestack se spécialise dans l’affichage numérique permettant « de cibler des publics personnalisés sur la base des comportements du monde physique ». Employant 42 personnes, dont 33 au Québec, Hivestack compte aussi des bureaux à Toronto, Tokyo, Londres, New York et Sydney.

Boyko et Pathy en remettent dans Stingray

Photo d'archives, Francis Halin

Le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acheté pour 495 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise la semaine dernière. Le président du conseil de Stingray, Mark Pathy, a quant à lui investi 1 million $. Les deux hommes d’affaires faisaient déjà partie des plus importants actionnaires de la firme de communications.

Ils font le plein de Cominar

Capture d'écran, Web

Le président du conseil de Cominar, René Tremblay, et un administrateur, Luc Bachand, ont voulu donner un coup de pouce à l’entreprise immobilière, qui connaît actuellement des difficultés. Mercredi, M. Tremblay a acheté pour 246 000 $ d’actions de la firme de Québec tandis que M. Bachand en a acquis pour 70 000 $. La semaine dernière, Cominar a dégringolé de 13 % en Bourse après la publication de résultats décevants. Le titre se négocie actuellement à des creux historiques.

Le Fonds FTQ investit dans Umano Medical

Capture d'écran, Facebook

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches ont annoncé cette semaine un investissement d’une valeur non précisée dans Umano Medical. L’entreprise de L’Islet fabrique des lits d’hôpital et d’autres équipements médicaux. Elle vient de lancer un plan de développement de produits, évalué à 38 millions $ sur quatre ans.

TFI International récolte plus de 250 M$

L’entreprise québécoise TFI International recueillera plus de 250 millions $ en émettant de nouvelles actions qui seront cotées à la fois à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. La firme de camionnage utilisera notamment les fonds pour réduire l’encours d’une facilité de crédit, ce qui pourrait ultimement l’aider à financer de nouvelles acquisitions.

Laurent Lemaire achète « du » Cascades

Photo courtoisie

L’un des fondateurs de Cascades, Laurent Lemaire, a acheté pour 186 000 $ d’actions de l’entreprise, jeudi. Le fabricant de produits recyclés de papier et de carton a bien tiré son épingle du jeu depuis le début de la pandémie. En Bourse, son titre a progressé de 33 % jusqu’ici en 2020.