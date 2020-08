De longs délais pour les thérapies de couple

Si les demandes de séparations ont doublé depuis le début de la pandémie au Québec, certains couples souhaitent plutôt se tourner vers la thérapie pour tenter de recoller les morceaux.

Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un psychologue pour les thérapies de couple sont cependant très longs dans la région de la Capitale-Nationale, et ce, si les couples arrivent à en trouver un.

Plusieurs spécialistes ont cessé de prendre de nouveaux clients. Certains affirment que leur agenda est plein et qu’ils n’ont plus de temps puisque la demande est trop forte.

Pour d’autres, le refus de prendre de nouveaux couples en thérapie est plutôt dû aux consultations qui doivent se faire via internet. Pour ces psychologues, il devient difficile d’intervenir et de donner des outils aux couples lorsque le ton monte et qu’ils sont à distance.

Lorsque les clients réussissent à obtenir un rendez-vous auprès d’un psychologue pour une thérapie de couple, ils doivent patienter, en moyenne, de deux à trois mois avant leur première consultation.

Des couples en détresse

Selon la psychologue Nathalie Parent, la crise causée par la COVID-19 met plusieurs couples à rude épreuve.

«Les gens sont frustrés, alors il y a beaucoup de conflits qui arrivent», a-t-elle dit à TVA Nouvelles samedi.

«Si on ne peut pas se fâcher contre la COVID, qui n’est pas une entité, une personne, eh bien on se tourne vers les personnes qui sont les plus proches. Donc, des fois, ça peut être les enfants qui écopent. Des fois, c’est les parents qui écopent face aux enfants qui vivent beaucoup de stress ou de frustration. Des fois, c’est le couple aussi. Souvent dans un couple, on peut projeter ce qu’on vit», a-t-elle expliqué.

Les psychologues sont conscients que ces longs délais sont problématiques puisque les individus doivent traiter rapidement une telle détresse.

Ils invitent donc les gens vivant une détresse psychologique à consulter des organismes de première ligne qui pourront les aider.

– D'après les informations de Kariane Bourassa, TVA Nouvelles