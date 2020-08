DUPERRÉ, Réal



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 août 2020, à l’âge de 74 ans et 5 mois, est décédé monsieur Réal Duperré, époux de madame Johanne Villeneuve, fils de feu madame Marie-Ange Hudon et de feu monsieur Henri Duperré. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.L’inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Gérard-Majella à Ville Larouche. Il laisse dans le deuil; ses enfants: Carole (Martin Passini) et Rémi; les enfants de son épouse: Audrey et Ian Blaquière; ses petits-enfants: Mégan, Alexis, Coralie et Lydia; ses frères et sœurs: Jean-Claude (Marina Dubois), feu Pauline, feu Ghislain (Andréa Simard), feu Antoine (Joane Desgagnés), feu Bertrand, Nicole (Normand Desjardins), Marie-Noëlle (Rosaire Desjardins) et feu Raymonde (feu Jean-Marc Brassard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve: Alain, Gaétan, Réjean, Rénald, Guy (Christine Rizzo) et Édith Hamann (Yves Morin) ainsi que de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l’équipe de soins palliatifs du 4e étage de l’Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, tél. : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca