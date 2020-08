Des bulles d’enfer !

Sumarroca, Cava Gran Reserva 2016, Brut Nature

17,15 $ - Code SAQ : 13408929 – 12 % - 3,2 g/L

Il y a quelques semaines, en compilant mes notes sur les vins effervescents dégustés pendant le marathon du prochain Guide du vin, je relisais mes commentaires ultra-positifs à propos de ce brut nature de la cave Sumarroca et je me questionnais : avais-je été trop enthousiaste ? Ce cava, somme toute modeste par son prix, méritait-il vraiment une telle dithyrambe?

Le lendemain matin, je tombais sur la chronique de mon cher collègue Jean Aubry, du journal Le Devoir, qui notait que ce même vin était « la meilleure affaire en matière de bulles sur le marché actuel ». La petite fille insécure en moi, celle qui cultive le doute, pouvait dormir en paix. Si j’avais tort, je n’étais pas seule.

Quel vin ! Le nez envoûte par ses arômes de noix et de scones frais sortis du four, les bulles sont très fines (36 mois d’élevage sur lies), créant une mousse qui caresse le palais ; les saveurs persistent en une longue finale fruitée, saline et umami. Beaucoup de relief et de nuances aromatiques. Vraiment, à 17,15 $, on croit rêver.

Santé !

$$ – ★★★★