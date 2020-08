BLAIS, Pierre



Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de Pierre Blais, époux de Lise Boivin, fils de feu René Blais et de feu Germaine Gravel. Il nous a quitté à l'âge de 83 ans, le 7 juillet 2020, à l'hôpital Saint-Sacrement. Il demeurait à Stoneham.La famille recevra les condoléances aude 13h30 à 15h45Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants, Pierre (Monika Dankova), Charles (Clara Quinonez) et Sophie (Simon Lachance) ainsi que sa sœur, Maryse. Il laisse également ses petits-enfants, tant aimés, dont il suivait assidument les activités sportives et culturelles: Tallulah, Viggo, William, Frédérique, Samuel, Léa, Louis et Victor; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Ginette Boivin (André Bilodeau), feu Michel Boivin (Annette Beaumont), feu Jacques Boivin (Claudette Poiré) de même que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Parmi ses amis, il y a ceux connus lors de sa carrière à la Ville de Charlesbourg et ceux au sein du comité d'urbanisme de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. Nous ne pouvons oublier aussi ceux avec qui il a partagé sa passion du golf au Club de golf de Stoneham. Dans toutes ces communautés, il laisse ainsi plusieurs amis et connaissances. Amateur de sports de toutes sortes, il suivait avec enthousiasme le progrès de ses équipes préférées. Pendant plusieurs années, il fut aussi entraîneur d'équipes de baseball junior. Finalement, il adorait assister aux différents matchs sportifs de ses enfants, ses petits-enfants et même les enfants de ses amis pour aller les encourager. Comme il trouvait important de suivre leur évolution et leur développement par le sport, nous vous invitons à envoyer des dons au Fonds Rouge et Or - Basketball (9292) de la Fondation de l'Université de Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université Laval, local 3402, Québec (Québec), G1V 0A6 ou effectuer votre don en ligne à https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/9292/ Nous tenons à remercier sincèrement le personnel de l'URFI, à l'hôpital Saint-Sacrement qui l'aidait à se rétablir, mais malheureusement le sort en a voulu autrement. Un merci particulier à l'infirmière auxiliaire Valérie, qui l'a accompagné jusqu'à la toute fin. Vous pouvez faire part de vos sympathies sur le site Web de la Coopérative funéraire des Deux Rives.