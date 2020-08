PROULX, Gilles



Au C.H.S.L.D. de Montmagny, le 10 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gilles Proulx, conjoint de Mme Rita Laberge et fils de feu Joseph Proulx et de feu Rose-Anna Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. Il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation.Ses cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles : Nancy (Gilles Côté), Sonia (André Fournier); ses petits-enfants : Frédérique, Jérémy, Chloé, Annabelle, Dannick, Amy, Gabriel et Mathieu; son arrière-petite-fille Mya; Il était le frère de : feu André (Gertrude Fiset), Louisette (feu Jean-Guy Ringuet), feu Marcel (feu Eliette Fradette), feu Claude (Monique Lamonde), Antoine (Françoise Fournier), Diane (Bertrand Ouellet); Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Laberge, ainsi que ses neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence des ainés ainsi que ceux du C.H.S.L.D. de Montmagny (2è étage), pour tous leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :