MARTINEAU,

Georgette Larochelle



Au Domaine St-Dominique, le 8 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Georgette Larochelle, épouse de feu monsieur Robert Martineau, fille de feu monsieur Emile Larochelle et de feu dame Eléonore Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Ses cendres seront disposées à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Guy, Andrée (Ted Lennon), Hélène (Michel Gignac), Jean (Brigitte Lavoie) et Pierre; ses petits- enfants: Bobby, Derek, Laurence, Anthony, Erika, Marie-Pier et Simon; ses arrière-petits-enfants: Anne-Marie, Paule, Amy et Mia ainsi que les enfants de Michel: Éric, Julie et Isabelle. Elle laisse également ses belles-sœurs Valéda et Dorothy Larochelle ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Larochelle. Un merci spécial au Dr Bruno Denis et à tout le personnel du Domaine St- Dominique pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec, QC G1K 5Y9, tél. : 418-657-5334.