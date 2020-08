En liberté en attendant son deuxième procès

Reconnue coupable du meurtre de son conjoint, 18 ans après la mort de celui-ci, grâce à une enquête de type Mister Big, la Gaspésienne Johanne Johnson a pu recouvrer la liberté en attendant la tenue d’un deuxième procès.

La saga qui dure depuis avril 1998, moment où James Dubé a été retrouvé mort d’une balle dans la tête dans sa résidence de Grande-Rivière, connaît donc un nouveau revirement. Dès la découverte du corps, sa conjointe Johanne Johnson avait été suspectée, mais ce n’est qu’après ses aveux obtenus en 2013 que la dame a pu être accusée.

Une enquête de type Mister Big avait alors été lancée. En décembre 2012, une agente d’infiltration l’avait d’abord contactée pour lui demander de l’aide afin de retrouver sa sœur disparue dans la région de Rivière-du-Loup. Une fois ce premier contact établi, Johanne Johnson avait travaillé pour l’entreprise fictive de cette policière en civil.

Au cours des différents scénarios, la suspecte aurait raconté avoir été victime de violence conjugale de la part de son conjoint, nécessitant même des hospitalisations.

L’opération Mister Big s’est conclue avec la rencontre en tête à tête du « grand patron » de l’organisation criminelle, une rencontre filmée. Ce dernier avait alors dit à Johnson qu’elle allait « tout perdre » si elle ne lui parlait pas de son « problème ».

Aveux

« Si je ne t’aide pas, tes petits-fils ne verront plus jamais leur grand-mère parce qu’ils sauront que tu as tué leur grand-père », avait dit l’agent d’infiltration. En pleurant, Johanne Johnson a alors avoué qu’elle avait « tiré » son mari alors qu’il dormait sur le divan. « Je n’en pouvais plus », a-t-elle confié.

La suspecte a été arrêtée à l’été 2013 pour finalement être reconnue coupable de meurtre au deuxième degré, crime passible d’un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 11 ans, en avril 2016, 18 ans après le meurtre. Johnson a cependant fait appel de ce verdict.

Si la preuve de la poursuite reposait « en grande partie » sur l’opération Mister Big, la Cour d’appel a cependant estimé que le juge de première instance a erré en droit en donnant une trop grande part aux notes produites par la fille de l’accusée qui entretient une « animosité » à l’endroit de sa mère. Dans ce document, il y a « une indication claire qu’elle avait envisagé d’utiliser une arme à feu pour assassiner James Dubé ».

Étant donné qu’un deuxième procès aura lieu, l’avocat de l’accusée a demandé à ce que sa cliente soit libérée pendant les procédures, après quatre ans de détention, ce que l’accusée a obtenu.