MÉTHOT, Jean-Louis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Méthot, époux de feu madame Claire Abel, fils de feu madame Célestine Gauvin et de feu monsieur Raoul Méthot. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Patrick Tousignant), Michelle (François Bélanger); ses petits-enfants: Cynthia Vachon (Vincent Brassard-Desbiens), Vanessa Vachon, Catherine Picard, Louis-Philippe Imbeault et Ève-Marie Imbeault; son filleul Marc Émond (Teresa Zwambag); ses beaux-frères: Jacques Abel (Claudette Marcoux), Michel Abel (Suzanne Giguère) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 18h à 21h.L'inhumation se fera par la suite au cimetière de l'Ancienne-Lorette. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du 5e étage du pavillon central de l'Hôpital Laval pour son dévouement, ses soins attentionnés et son humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, QC Téléphone : 418 683-1449 Courriel : infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec Pour envois de messages personnalisés ainsi que pour signer le registre à la mémoire de Jean-Louis: https://www. coopfuneraire2rives.com