Il a hâte de retrouver ses passagers

Un AVC à 31 ans, les déboires du Boeing 737 MAX, puis la pandémie : Pierre-Henri Chuet est cloué au sol depuis plus de deux ans à cause d’une tempête un peu trop parfaite. Mais le jeune pilote garde espoir de reprendre le ciel bientôt.

Né d’une mère française qui a vécu au Québec pendant 19 ans, Pierre-Henri Chuet a voulu entrer dans l’armée canadienne dès son plus jeune âge.

Un rêve inaccessible. Même s’il est citoyen canadien, il ne respectait pas une règle méconnue : avoir vécu au moins cinq ans dans le pays au moment de s’enrôler.

Il a donc opté pour l’aéronavale française, où il a notamment piloté des chasseurs Rafale en Irak afin de combattre le groupe armé État islamique.

Au tournant de la trentaine, il a commencé à penser à une carrière dans l’aviation civile. Ça tombait bien : un transporteur canadien cherchait des pilotes pour le nouveau 737 MAX.

En octobre 2017, M. Chuet a commencé sa formation sur l’appareil. Mais à peine deux mois plus tard, il était foudroyé par un accident vasculaire cérébral. À l’âge de 31 ans.

Un AVC freine ses ambitions

Il s’en est heureusement sorti sans séquelles, mais les règles sont strictes en aviation : interdiction de piloter pendant un an après un AVC.

Au moment où il s’affairait à obtenir les autorisations pour retourner dans le cockpit, un autre malheur s’est abattu. En mars 2019, un avion 737 MAX s’écrasait en Éthiopie, moins de six mois après un crash semblable survenu en Indonésie. Les deux accidents, qui ont fait 346 morts, ont entraîné la plus longue immobilisation d’un appareil de toute l’histoire de l’aviation.

« J’ai eu un souci de santé et après, ç’a été au tour du MAX d’en avoir », dit M. Chuet.

La crise sanitaire a retardé encore plus le retour en service du 737 MAX. Et l’effondrement du secteur aérien qui en a découlé a empêché les pilotes de MAX de se former sur un autre appareil pour poursuivre leur carrière.

Les perspectives commerciales du MAX sont désormais plus sombres que jamais, la crise ayant entraîné un immense surplus d’avions dans le monde. Depuis le début de 2020, des commandes pour plus de 400 appareils 737 MAX ont été annulées.

Il garde confiance dans le 737 MAX

Malgré tout, Pierre-Henri Chuet continue de croire en l’avenir de l’avion de Boeing.

« C’est malheureusement ça, l’histoire de l’aérien : on avance d’accident en accident », souligne-t-il.

Selon lui, même si le processus de recertification du MAX a été beaucoup plus compliqué que prévu, l’appareil sera sûr lorsqu’il retournera en vol.

« Ça va être l’avion qui va avoir été le plus regardé de l’histoire, plaide-t-il. L’avion qui aura le moins droit à l’erreur. [...] J’estime qu’avec les modifications qui ont été faites [à l’appareil], je pourrai en toute sécurité m’engager auprès de mes passagers et leur dire : “Ne vous inquiétez pas, on y va”. »

Populaire sur YouTube

M. Chuet prédit qu’il reprendra les commandes d’un avion l’an prochain. Entre-temps, il tourne des vidéos pour YouTube, où il parle d’aviation, commente des films de guerre et raconte même un accident survenu alors qu’il appontait (atterrissait) avec un chasseur sur le célèbre porte-avions Charles de Gaulle.

Lancée en février, sa chaîne YouTube cumule déjà plus de 4,4 millions de vues.

« J’ai eu beaucoup de chance dans la vie, donc au final, c’est ce qui m’a permis de me lancer dans autre chose, de prendre du recul et de me rendre compte que tout ce qu’on fait dans l’aérien, ça peut servir dans la vie aussi », philosophe-t-il.