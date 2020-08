Il faut glorifier ceux qui s’occupent de nos jeunes

Pendant la pandémie et durant l’arrêt quasi total de notre province, on a beaucoup rendu hommage à l’ensemble du milieu de la santé et en particulier aux travailleurs,euses en CHSLD et en résidences pour aînés. Cela allait de soi, puisque ces personnes étaient sur un terrain miné par un virus vicieux dont on a pu mesurer l’ampleur au fil des mois.

Il est un groupe de travailleurs dont on a beaucoup moins parlé et qui faisait lui aussi beaucoup pour nous soutenir, nous les parents québécois, et ce sont les enseignants et enseignantes. Je suis la mère de deux ados, dont une qui terminait son secondaire cette année. J’ai donc pu mesurer, de l’intérieur, l’importance de leur présence dans la vie de mes enfants.

Après un certain flou au début, lequel laissait présager une catastrophe, les choses se sont stabilisées pour offrir à mes jeunes et à leurs amis.es des lignes directrices presque quotidiennes, pour pouvoir continuer leur parcours scolaire. Pour des parents qui, comme mon mari et moi, trouvent important que leurs enfants se disciplinent et évoluent pour s’assurer un avenir meilleur, il était essentiel de les maintenir en action pour ne pas les perdre de vue.

Jamais les responsables de mes enfants n’ont failli à la tâche. Alors quand je lisais dans le Journal que certains enseignants se la coulaient douce, comme s’ils étaient déjà en vacances estivales, ça me mettait en furie, car ce n’était pas le cas de tout le monde du milieu de l’enseignement, et je trouvais ça injuste.

Nous sommes une famille de milieu modeste. Mais qui dit modeste, ne veut pas dire sans volonté de grandir, sans envie de poursuivre un idéal et sans volonté sincère d’améliorer son sort. Cela nous le transmettons à nos enfants sans relâche, pour qu’ils se sentent investis de leur mission, et qu’ils aient envie de dépassement.

Grâce à des enseignants dévoués et compétents, dans un milieu de vie qu’on qualifie de difficile, nos deux jeunes ont réussi à passer au niveau supérieur, ce qui fait de nous des parents heureux. De plus en ce qui concerne notre fille en fin de secondaire qui se voyait privée de son bal de finissants.tes si important pour passer à une autre étape, elle fut récompensée par une remise de diplôme officielle qui nous a rendus fiers d’elle.

Alors par ce mot, je souhaite lancer une chaîne de félicitations aux professeurs de mes enfants, ainsi qu’à tous les autres qui ont fait un travail similaire dans leur milieu respectif, pour que soit reconnu leur apport à la société québécoise en temps de pandémie. Je le fais en mon nom personnel et au nom de mon mari et de mes enfants.

Une maman fière de ses enfants

Vous avez entièrement raison de souligner à grands traits le travail colossal effectué par ces travailleurs du monde de l’éducation qui ont continué, malgré de nombreuses embûches, à soutenir les jeunes et les familles du Québec en cette période trouble que fut le confinement conséquent à la pandémie. Votre message est d’une importance capitale pour éviter que l’on ne retienne que les bémols qui se sont produits au niveau de l’enseignement, lesquels furent soulignés à grands traits pendant cette crise.

Je sais que le Journal a fait en sorte de mettre en lumière à plusieurs occasions les faits d’armes de certains professeurs qui se distinguaient des autres par leurs initiatives destinées à stimuler leurs élèves. Ce qui fut un baume appliqué sur leurs efforts, souvent posés à titre individuel. On sait à quel point il était important pour les parents, déjà troublés eux-mêmes dans leur quotidien par les pertes d’emplois ou l’obligation du travail à distance, de constater ce déploiement d’initiatives destinées à stimuler leurs enfants. Merci à tous et à toutes, en espérant que les vacances d’été leur permettent de recharger leurs batteries pour l’automne !