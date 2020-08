NASCAR: «La compétition est très forte»

Les journalistes spécialisés aux États-Unis sont pour la plupart unanimes dans leur prévision : Alexandre Tagliani est le grand favori pour remporter l’épreuve des camionnettes NASCAR qui sera présentée dimanche sur le circuit routier de Daytona.

• À lire aussi: L’histoire se répète pour Labbé en série Xfinity

Et ils ont raison de prétendre que tous les ingrédients d’une recette gagnante sont réunis.

Le vétéran pilote québécois, à son premier départ cette année, est considéré comme le plus doué parmi les 39 engagés sur ce type de tracé.

Et, qui plus est, il se retrouvera derrière le volant de l’une des meilleures camionnettes du plateau.

Le principal intéressé est conscient que les attentes sont élevées à son égard, comme elles l’ont été l’an dernier au circuit de Mosport, en Ontario, où, à bord de cette même Toyota Tundra numéro 51 de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM), il s’était classé au deuxième rang.

« Peu importe le contexte, je me mets toujours de la pression, a relaté Tagliani en entrevue téléphonique au Journal. Je sais très bien que mes chances sont bonnes, mais, en contrepartie, je dois affronter des adversaires qui ont ce privilège de courir régulièrement dans cette série. Ce qui n’est pas mon cas. »

Ce véhicule de l’équipe KBM compte cinq victoires en 11 départs cette saison en camionnettes. Le patron Busch a paradé dans le cercle du vainqueur en quatre occasions. L’autre victoire a été obtenue par Brandon Jones.

Jamais dans l’histoire, faut-il le rappeler, un Québécois n’a remporté la victoire dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR.

Pour la première fois

La série des camionnettes en sera à sa toute première escale sur le circuit routier du célèbre complexe de la Floride.

« On est tous dans le même bateau, fait remarquer Tagliani, mais moi j’en suis à une première course depuis près d’un an. »

Des ennuis de santé l’ont en effet forcé à mettre un terme à sa saison en août 2019 en série NASCAR Pinty’s après avoir contracté un virus.

« Aujourd’hui, dit-il, je suis complètement rétabli, mais le fait qu’il n’y aura ni période d’essais libres ni séance de qualifications va me compliquer la tâche. Et, je dois l’admettre, la compétition est forte. »

Tagliani s’élancera de la 21e position lorsque le drapeau vert sera agité sous le coup de midi.

« Ça ne me donnera rien de vouloir tout tenter dans les premiers tours, avoue-t-il. Je dois d’abord apprivoiser le comportement de ma camionnette puis tenter de remonter le peloton par la suite. Je ne veux rien brusquer.

« Mon objectif ne changera pas, toutefois. Je veux gagner. Je suis venu si près dans le passé. Terminer deuxième ne sera pas un résultat satisfaisant pour moi. »

Un autre défi pour Lessard

Tagliani aura la chance de côtoyer et surtout d’affronter son coéquipier Raphaël Lessard, titulaire d’un volant à temps plein dans la série des camionnettes en 2020.

Le jeune Beauceron a été favorisé par le tirage au sort puisqu’il a hérité de la dixième place sur la grille de départ.

« C’est ma meilleure position depuis le début de la pandémie, a indiqué Lessard. Mon expérience sur les circuits routiers n’est pas comparable à la sienne, mais je vois cette course comme un nouveau défi pour moi. Je suis prêt. Je suis convaincu que Tagliani va apparaître dans mes rétroviseurs assez rapidement... »

Comme son partenaire d’une course, Lessard s’est installé pendant plusieurs heures devant le simulateur de Toyota pour parfaire ses connaissances de la piste.

« J’ai beaucoup appris, a renchéri le pilote de 19 ans, mais c’est sur le vrai circuit que tout va se passer. Pour une fois cette année, je ne suis pas parmi les rares pilotes qui devront apprendre le tracé. Personne ne le connaît en vrai. »

Lessard en sera à sa deuxième participation en camionnettes sur circuit routier après sa présence à Mosport l’an dernier, où il avait rallié l’arrivée à une honorable dixième position.