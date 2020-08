La parade du Bloc

Ainsi le Bloc québécois veut des élections dès cet automne. En pleine pandémie, alors que la vie est compliquée et que les rassemblements doivent être limités au maximum. Une très mauvaise idée.

Si nous étions rendus au bout d’un mandat de quatre ans et que la date fixe des élections arrivait, ce serait une autre histoire. Mais nous avons voté il y a moins d’un an. Le gouvernement est minoritaire, mais fonctionnel. Je suis convaincu que la population ne souhaite pas retourner aux urnes avant Noël. Et c’est sage.

Un scandale réel

Loin de moi l’idée de vouloir banaliser l’affaire WE Charity. C’est épouvantable. Un contrat aussi gros donné à une organisation mal préparée pour l’exécuter, mais qui a bien pris soin de la famille du premier ministre et du ministre des Finances.

L’affaire est grotesque, gênante. Les explications du gouvernement libéral le sont tout autant. Elle a d’ailleurs généré pas mal de grogne à l’intérieur même des rangs libéraux. Plusieurs s’attendaient et s’attendent encore à voir le ministre Bill Morneau payer le prix et être dégommé.

Le dilemme de Justin Trudeau est le suivant : comment jouer au dur en appliquant à un ministre des standards d’éthique qu’il ne s’imposerait pas à lui-même ? Cela risque de sauver la peau du ministre des Finances, au moins dans l’immédiat.

Pour le Québec ?

Le scandale choque encore plus les Québécois puisque l’organisation WE Charity fonctionne en anglais principalement. Au Québec, elle faisait le minimum avec un peu de traduction. Récemment, elle avait même fermé son petit bureau montréalais.

Pour se faire aider au Québec, l’organisation avait retenu les services de la puissante firme de relations publiques NATIONAL. Voilà une entreprise qui a certainement des compétences à l’interne. Mais à mon souvenir, ceux qui ont expérimenté ses factures ne plaçaient pas NATIONAL dans la colonne des œuvres de charité.

Malgré tout ce que je viens d’exprimer sur la gravité du scandale, il n’y a pas de quoi demander la démission d’un premier ministre. Dans notre système, le premier ministre est un personnage pivot. Lorsque les électeurs votent, ils votent pour un député, pour un parti, mais surtout en fonction du premier ministre qu’ils veulent voir gouverner.

Pour démettre le premier ministre, il faut des gestes criminels ou la preuve d’une corruption endémique. Des scandales comme WE Charity s’inscrivent dans la mémoire des électeurs. Ils feront partie de sa feuille de route. L’accumulation peut faire des dommages, certes. Mais lorsque le Bloc demande la démission du premier ministre, c’est exagéré.

Et c’est encore plus exagéré de conclure en disant tout bonnement que si le premier ministre Trudeau s’entête et refuse de démissionner, alors on provoquera des élections.

Remarquez que le Bloc agit peut-être en sachant que les néo-démocrates ne suivront pas et vont sauver le gouvernement pour éviter des élections. Alors le Bloc ne fait qu’une parade.

Le chef visé par une controverse cet été voudrait-il garder ses troupes nerveuses sur le pied de guerre ?