La radiation pour une conseillère des médecins

Une planificatrice financière de Montréal, longtemps bien en vue du milieu des affaires de la métropole, vient d’être radiée pour une durée totale de cinq ans.

Pascale Cauchi a été reconnue coupable de l’ensemble des 15 chefs d’accusation portés contre elle par la Chambre de la sécurité financière (CSF) pour des gestes commis entre novembre 2003 et mai 2012.

À la même époque, cette dernière présidait le chapitre québécois de la Table ronde des millionnaires (Million Dollar Round Table) de 2004 à 2008, multipliait les conférences d’affaires et était fréquemment interviewée pour ses conseils financiers.

Mêlée à Prospector

Bref, celle qui - plus jeune - fit même partie des 50 personnalités de moins de 40 ans du magazine Commerce, menait apparemment une belle vie. C’était jusqu’à ce qu’on la trouve mêlée à l’histoire du progiciel de Prospector.

Pour mémoire, l’entreprise et ses dirigeants furent accusés plus tard de fraude fiscale relativement à 56 infractions à la Loi sur les valeurs mobilières.

Prospector avait vendu 1100 franchises de commercialisation de logiciels à plus de 400 médecins, optométristes et dentistes, justement la clientèle prisée par Mme Cauchi.

15 chefs d’accusation

Le comité de discipline de la Chambre a donc convenu de lui infliger une radiation de cinq ans pour 13 chefs d’accusation portant sur le non-respect des limites de sa certification.

La résidente de Westmount avait fait souscrire à cinq clients des contrats de licences d’emploi du progiciel Prospector Master et des franchises associées (Solution Prospector, Mail Safe ou Prospector World). Tous se seraient révélés être de faux abris fiscaux.

Ensuite, Mme Cauchi a reçu une seconde peine de cinq ans de radiation, reconnue coupable d’avoir agi comme intermédiaire pour la vente des licences et des franchises de Prospector International Networks à 150 clients. La valeur de ces contrats aurait atteint 111 M$, laquelle lui a permis de tirer une rémunération de 5,5 M$, dont 2,2 M$ en espèces.

Enfin, la CSF a infligé une radiation de six mois à Pascale Cauchi pour avoir fait signer ou fait faire signer en blanc 22 formulaires à huit de ses clients.

Trois peines : dix ans et demi

Au terme de douze jours d’audience consacrés à cette cause, le comité de discipline de la Chambre avait noté l’absence de regrets de Mme Cauchi. Sans pouvoir démontrer d’intention malhonnête, la Chambre s’inquiète tout de même de son apparente « naïveté » et de son « manque de jugement » dans cette affaire.

La CSF l’a finalement déclarée coupable de trois peines totalisant dix ans et demi. Mais comme les trois peines sont à purger concurremment, la planificatrice se voit imposer une radiation totale de cinq ans.

Mme Cauchi a jusqu’au 30 septembre pour en appeler de cette décision. Jusqu’à ce que ce délai soit expiré, elle conserve son droit de pratique et demeurera au registre de la profession, nous indique l’Autorité des marchés financiers.

Chambre de la sécurité financière en bref

32 000 membres

Sa mission : assurer la protection du public par l’encadrement de ses membres. Un syndic est chargé de mener les enquêtes, et un comité de discipline traite les plaintes afin de protéger les consommateurs.

EN 2019

457 signalements

signalements 366 enquêtes

57 DÉCISIONS ORDONNANT UNE SANCTION

45 décisions de radiation

43 radiations temporaires

radiations temporaires 2 radiations permanentes

12 amendes

Source : Chambre de la sécurité financière