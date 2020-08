Les Homardises 2020

Photo courtoisie

Organisée dans un contexte particulier engendré par la COVID-19, la campagne de financement 2020 des Homardises au profit de la Fondation Cité Joie de Lac-Beauport a permis d’amasser la somme de 80 000$. La formule spéciale réinventée en raison de la pandémie se déclinait de cette façon. À la suite d’une inscription, au coût de 300$, le Comité des Homardises vous livrait chez vous une boîte cadeau comprenant un bon d’achat de 50$ échangeable à la Poissonnerie SBL, une bouteille de vin sélectionnée, deux fameux tabliers des Homardises et une mignardise. Denis Savard, directeur exécutif de la Fondation Cité Joie, remercie tous les participants pour leur collaboration et leur générosité. Sur la photo, Denis Savard en compagnie de quelques-uns des vacanciers et moniteurs de Cité Joie.

Don de masques

Groupe VSLG inc., une compagnie d’import-export, a récemment remis 25 000 masques de protection à des organismes qui luttent contre la pauvreté tels que Moisson Québec, la Maison des Enfants de Saint-Roch, la Maison Mère-Mallet et la Bouchée généreuse. En juin dernier, Groupe VSLG inc. avait également remis 50 000 masques de protection à différents organismes dans le besoin. Groupe VSLG inc. soutient le Québec dans ses efforts de ravitaillement d’instruments médicaux depuis le début de la COVID-19. L’entreprise a organisé plusieurs transports d’avion, dont celui de l’Antonov 225 ayant atterri à Mirabel le 1er mai dernier. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Elaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, en compagnie des représentants de Groupe VSLG inc., Louis-Martin Lanthier et Emery Angers.

Bientôt, la retraite méritée

Le recteur Jean-Pierre Ouellet (photo) m’annonce qu’il quittera la direction de l’UQAR pour prendre sa retraite à la fin du mois de décembre. Il tournera alors la page sur une carrière de plus de 30 ans dans le monde universitaire. M. Ouellet a été nommé recteur de l’Université du Québec à Rimouski en 2012. Au cours de son rectorat, l’Université a enrichi son offre de programmes dans plusieurs domaines et a affirmé son leadership en recherche sur les scènes nationale et internationale. En outre, les partenariats avec des acteurs clés se sont multipliés pour le bénéfice à la fois de l’UQAR et de son milieu. Jean-Pierre Ouellet est le huitième recteur de l’UQAR. Diplômé au baccalauréat en biologie (1984), il a été le premier diplômé à avoir dirigé l’Université. L’Université du Québec encadrera le processus pour nommer une ou un successeur. Bonne retraite à l’avance, monsieur le recteur.

Anniversaires

Me Louis Mazurette (photo), avocat associé chez Stein Monast et ancien du Rouge et Or (football) de l’Université Laval, 41 ans... Thierry Henry, joueur de soccer français, 43 ans... Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 44 ans... Donnie Wahlberg, chanteur américain (New Kids On The Block), 51 ans... Sean Penn, acteur américain, 60 ans... Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, 77 ans.

Disparus

Le 17 août 2019. Cedric Myron Benson (photo), 36 ans, porteur de ballon américain dans la National Football League (NFL)... 2018. Bob Bass (photo), 89 ans, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball de la NCAA, l'ABA et de la NBA... 2016. Arthur Hiller, 92 ans, réalisateur canadien (Love Story en 1970)... 2015. Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Batgirl dans les années 1960... 2014. Lucie Dolan Chagnon, 84 ans, philanthrope québécoise (Fondation Lucie et André Chagnon)... 2014. Pierre Vassiliu, 76 ans, chanteur français... 2012. Patrick Ricard, 67 ans, président de Pernod Ricard... 2012. Jean Béranger, 75 ans, entraîneur et sportif français... 2007. Lucien «Frenchie» Jarraud, 84 ans, animateur de radio et de télévision... 2004. Frank Cotroni, 72 ans, mafioso montréalais... 2003. Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre... 1994. Jack Sharkey, 91 ans, champion de boxe poids lourds en 1932 et 1933.