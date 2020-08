L’héritage d’une vie, l’héritier d’une passion

Derek Aucoin et son fils Dawson se sont souvent envoyé la balle par le passé, mais le lancer qu’ils se sont échangé, samedi, restera à jamais gravé dans leur mémoire.

De passage sur le terrain qui porte son nom au parc Charbonneau, à Boisbriand, avant un match de son garçon, l’ancien porte-couleurs des Expos de Montréal a été honoré. C’est lui qui a effectué le lancer protocolaire, alors que son fils était au marbre pour le recevoir. Applaudis chaudement par la foule, le fils et son père ont partagé une accolade pleine d’émotions.

«Juste prendre une balle et la lancer avec son garçon ou même avec son père, c’est comme si on arrêtait le temps, de raconter Aucoin. C’est une expérience unique. C’est deux personnes qui vivent quelque chose d’unique. Si toi et moi, on allait se lancer la balle, on n’a pas besoin de parler, mais on vit quelque chose de spécial.»

D’ailleurs, lorsque la Ville de Boisbriand avait renommé le terrain en son honneur, en 2009, Aucoin avait effectué le lancer protocolaire en compagnie de son propre père.

Pour sa part, Dawson a visité le terrain portant le nom de son père à quelques occasions durant son enfance. Toutefois, il s’agissait de son premier match officiel sur le diamant qui a vu grandir son père et qui renferme des souvenirs inestimables pour celui qui a joué deux matchs dans le baseball majeur.

«Je me sentais très fier, a raconté Dawson. C’est la preuve que mon père fait beaucoup de bien. Même si on a perdu [le match], on a gagné d’une façon.»

Le jeune garçon a même réussi à faire exploser son père de joie. Lors de l’une de ses présences au bâton, Dawson a ajouté la cerise sur le sundae à une magnifique journée en expédiant la balle de l’autre côté de la clôture. Il n’en fallait pas plus pour que son père bondisse de sa chaise pour le féliciter.

«Aujourd’hui, ce qu’on a offert à mon fils, cette journée-là, il va s’en rappeler toute sa vie», affirme Aucoin, qui se rappelle, «comme si c’était hier», son premier coup de circuit sur ce terrain.

Une grande ambition

S’il y a une personne sur le terrain qui souhaitait plus que tout le retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal, c’était Dawson. Le jeune garçon aimerait bien suivre les traces de son père.

«Me rendre au niveau de mon père, dans les ligues majeures, ce serait parfait. Je voudrais même dépasser son record de deux matchs avec les Expos. Juste une game, ce serait tellement le fun.»

Un livre qui remplit sa mission

Lorsqu’il a accepté qu’une biographie soit écrite sur lui, Aucoin avait plusieurs objectifs en tête. Il souhaitait, entre autres, laisser un héritage à son fils. Ce dernier, qui s’est vu offrir le tout premier exemplaire, a d’ailleurs commencé la lecture et il se réjouit de pouvoir en apprendre plus sur l’histoire de son papa.

L’ancien des Expos avait aussi une autre idée, qui figure dans le livre écrit par le journaliste de l’Agence QMI Benoît Rioux. Il souhaitait donner le défi aux gens de contacter 60 personnes dans leur entourage, en 30 jours, afin de reprendre contact et de les remercier de ce qu’ils ont fait pour eux.

«Les gens me laissent un message vocal ou sur Facebook avec des beaux témoignages me disant qu’ils ont terminé le défi des 30 jours et comment ç’a changé leur vie. C’est vraiment touchant. Ça fait du bien.»

• Derek Aucoin, atteint d’un cancer du cerveau, le glioblastome multiforme, et sa femme, Isabelle, indiquent que son état demeure stable.