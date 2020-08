L’histoire se répète pour Labbé en série Xfinity

Alex Labbé a dû se contenter de la 27e place lors de la 19e étape de la saison en Série NASCAR Xfinity disputée samedi au circuit routier de Daytona.

Un accrochage l’impliquant avec Scott Heckert est venu ruiner sa remontée alors qu’il ne restait que cinq des 52 tours à parcourir.

Un peu plus tôt, le pilote québécois s’était pourtant bien comporté en se hissant à la sixième place à la fin du deuxième et avant-dernier segment de la compétition. Il s’était élancé au 16e rang sur la grille de départ.

« L’histoire se répète pour nous, a fait savoir Labbé, en entrevue téléphonique au Journal. On accumule les malchances depuis le début de la saison. C’est dommage, car ici à Daytona, j’avais probablement la meilleure voiture qui m’ait été confiée depuis mes débuts en série Xfinity.

« Elle était vraiment performante, a-t-il enchaîné, et un top cinq était possible. Mais ce n’était pas notre jour, encore une fois. »

Mauvaise stratégie

Le départ de l’épreuve a été retardé de plus de deux heures en raison du mauvais temps.

« Nous avons adopté une mauvaise stratégie en début de course en choisissant de garder nos pneus à rainures [pour la pluie], alors que la plupart des autres pilotes sont rentrés pour chausser leur voiture de pneus lisses. Après quatre tours, il a fallu faire un arrêt aux puits de ravitaillement et on a perdu beaucoup de temps.»

Par la suite, Labbé, très à l’aise sur ce type de tracé, s’est brillamment ressaisi avant d’être victime d’un pépin mécanique.

« Je pensais qu’on manquait d’essence, a-t-il expliqué, mais c’est finalement une défectuosité du système d’alimentation qui m’a ralenti.

« Puis, à la fin, j’ai dû rentrer une autre fois aux puits de ravitaillement à la suite d’un accident impliquant plusieurs voitures que je n’ai pu éviter. »

Labbé a pu terminer son parcours non sans concéder deux tours au vainqueur, Austin Cindric, qui remporte une cinquième victoire à ses six derniers départs dans la deuxième division du NASCAR.

Rentrée réussie pour Dumoulin

Le pilote trifluvien Louis-Philippe Dumoulin a su profiter d’un accrochage impliquant Jason Hathaway et Kevin Lacroix en fin d’épreuve pour remporter samedi la première de six étapes de la série NASCAR Pinty’s présentée sur l’ovale de Sunset, en Ontario.

Hathaway s’est racheté en gagnant la deuxième course de ce programme double. Lacroix, lui, a accédé à la troisième marche du podium.