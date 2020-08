Merci à nos anges gardiens: elle a changé ses habitudes de vie pour protéger son CHSLD

Une préposée aux bénéficiaires de la Rive-Sud s’est dévouée corps et âme pour protéger son CHSLD de la COVID-19, qui a été l’un des rares à être épargnés par la pandémie jusqu’ici.

« Et si c’était moi qui faisais rentrer le loup dans la bergerie ? » Cette crainte rôdait constamment dans l’esprit de Marie-Claude Fournier du CHSLD La Prairie. « J’ai été chanceuse », souffle d’emblée la préposée aux bénéficiaires de 57 ans et mère de trois enfants.

Le CHSLD La Prairie, où elle œuvre depuis 15 ans, peut se targuer de ne jamais avoir laissé entrer le virus entre ses murs, l’un des rares dans la grande région montréalaise.

Lourd à porter

N’empêche, Mme Fournier reconnaît avoir trouvé le fardeau des premiers mois de la pandémie très lourd à porter.

Et elle a complètement changé ses habitudes de vie pour se protéger du virus, mais surtout pour ses résidents. Car elle n’a jamais craint le coronavirus pour elle-même, mais plutôt pour les aînés vulnérables qui sont à sa charge.

« Si je compare ma vie d’aujourd’hui à celle d’il y a six ou huit mois, ce n’est pas la même chose », dit-elle, s’estimant peut-être « moins insouciante » qu’avant.

Elle traîne constamment sur elle une bouteille de gel désinfectant pour les mains. Elle l’utilise en entrant et en sortant d’un commerce, par exemple.

Tout son magasinage, et même l’épicerie, a été réduit au maximum.

Elle garde ses distances avec les inconnus et n’hésite pas à demander à quelqu’un de reculer si elle estime qu’il s’approche trop.

« En général, peut-être que tout le monde devrait faire ça. Si on veut finir par s’en débarrasser [de la COVID-19] et pas avoir une deuxième vague », suggère la PAB, qui compte 20 ans d’expérience.

Mais le plus difficile pour Mme Fournier durant la pandémie a été de garder ses distances avec les résidents, suivant les recommandations de la province. « J’aime les toucher, les prendre dans mes bras et être près d’eux. »

Scènes déchirantes

Et même sans que la COVID soit présente sur les étages, elle a été témoin de scènes déchirantes. Comme une résidente qui comptait les 33 visites manquées par son mari, qui avait l’habitude de se rendre à son chevet trois fois par semaine.

Elle lève son chapeau à ses confrères qui ont dû travailler en effectif réduit et combattre le coronavirus en même temps. « Ça a dû être terrible », lance-t-elle, un frisson dans la voix.

Coordonnateur du centre d’hébergement La Prairie, Éric Rémillard décrit Marie-Claude Fournier comme une « préposée d’exception ». Cette dernière est devenue la « pierre angulaire » du CHSLD en temps de pandémie, notamment pour la formation des nouveaux préposés.