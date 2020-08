Merci à nos anges gardiens: le «pouvoir de l’amour» au cœur de son travail

Une femme de Saint-Georges utilise le « pouvoir de l’amour » chaque jour dans son travail auprès des aînés pour permettre aux « bâtisseurs du Québec » de s’épanouir en CHSLD.

Du plus loin qu’elle se rappelle, Sylvie Bolduc a toujours voulu apporter son aide aux personnes dans le besoin. Son rêve, plus jeune, était d’aller aider dans le tiers-monde.

Cependant, comme son mari se déplaçait régulièrement pour le travail, elle a dû se contenter d’un métier de serveuse pendant quelques années puisque « c’était facile de changer de restaurant ».

« Quand on s’est installés en Beauce pour fonder notre famille, j’ai pu suivre mon cœur », explique la femme de 38 ans qui travaille maintenant au CHSLD Richard-Busque, à Saint-Georges.

« Je me suis rendu compte qu’il y avait plein de monde qui avait besoin d’aide ici et présentement. Pas besoin d’aller à l’extérieur pour voir la détresse humaine », ajoute celle qui évolue comme préposée aux bénéficiaires depuis huit ans.

Respect et compassion

Véritable passionnée du métier, Mme Bolduc est décrite comme une préposée hors pair et dévouée envers sa clientèle par ses collègues et ses supérieurs. Chaque jour, elle utilise le « pouvoir de l’amour » pour aider son prochain.

« Elle a pris le temps de lire et de connaître l’entièreté de l’histoire de vie de chacun des résidents de l’établissement. Elle connaît chacune des particularités personnelles des personnes et s’en sert pour illuminer leur journée », observe la chef de service du centre d’hébergement, Laurie Thibodeau.

« Ce sont des gens qui ont connu l’amour, la guerre, de grandes victoires comme de grandes peines. C’est grâce à eux que nous sommes là, ils méritent tout notre respect et notre compassion », lance la principale intéressée, au sujet des aînés.

Dégoûtée par les histoires d’horreur de certains centres d’hébergement, elle estime qu’elle peut, par des petits gestes au quotidien, s’assurer que ce ne soit pas le cas dans celui où elle travaille.