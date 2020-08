Merci à nos anges gardiens: un «cœur sur deux pattes»

Elle cuisine des petits plats pour une résidente, fait des promenades avec ses patients après ses heures de travail et rassure les familles par vidéoconférence : une préposée aux bénéficiaires de Québec est « un cœur sur deux pattes », selon ses collègues.

À 55 ans, France Veilleux ne donne pas sa place en tant que modèle dans les soins aux aînés. Débordant souvent du simple contexte de la tâche à effectuer, elle n’hésite pas à s’impliquer directement dans la vie des personnes qu’elle soigne pour leur apporter un peu de bonheur.

« Il y a une résidente qui n’aime pas vraiment la nourriture du CHSLD. Comme j’aime beaucoup faire à manger, j’ai pris la décision de faire un repas de plus quand je cuisine, pour lui apporter le soir quand je travaille », raconte la préposée aux bénéficiaires du CHSLD Le Faubourg, à Québec.

La dame en question a même l’adresse courriel de Mme Veilleux, au cas où elle aurait besoin de quelque chose pour ses maux d’estomac.

D’ailleurs, cette routine du souper se répétait tous les jours, depuis deux ans. Malheureusement, la crise sanitaire a mis cette habitude en pause.

Philanthrope

« Elle en donne toujours plus que le plan de travail. C’est un cœur sur deux pattes, elle est là pour les bonnes raisons. Quand elle travaille, elle a un impact incroyable sur ses collègues, c’est comme contagieux », louange Bianca Caron, cheffe d’unité du centre d’hébergement.

« Elle se donne vraiment du mal pour rendre les résidents heureux. J’ai l’impression que ça lui apporte beaucoup et elle le fait sans rien attendre en retour », ajoute-t-elle.

D’ailleurs, en véritable philanthrope, France Veilleux a même fait ajouter des données internet à son forfait cellulaire pour permettre aux aînés de parler avec leur famille durant la crise de la COVID-19.

« Je connais des familles d’aînés sur mon étage qui étaient inquiètes parce qu’elles n’avaient pas de nouvelles. Je me suis mise à leur place parce qu’il est arrivé la même chose avec ma mère de 96 ans qui a été hospitalisée au début de la pandémie et ça me rendait triste. »

D’autres petites attentions du genre, la préposée aux bénéficiaires en a des dizaines et des dizaines à son actif. Comme si ce n’était pas assez, il y a un peu plus de deux ans, elle a décidé de s’inscrire pour marcher bénévolement avec des personnes âgées pendant une heure, avant et après son quart de travail.

« Un jour, il y a une dame qui m’a montré tous les endroits où elle a vécu quand elle était plus jeune, c’était beau de la voir raconter son histoire. Elle est décédée quelque temps après. C’est le moment le plus marquant que j’ai vécu de toute ma vie », se remémore-t-elle.

Changement de carrière

Si elle semble née pour ce métier, Mme Veilleux n’a pourtant pas toujours évolué dans ce domaine.

À 20 ans, elle a suivi un cours pour devenir préposée aux bénéficiaires. Toutefois, se trouvant trop jeune pour suivre cette voie, elle a travaillé dans un autre domaine pendant plusieurs années.

Ce n’est qu’il y a huit ans, lorsque sa mère a été hospitalisée pour des problèmes de santé, qu’elle a pris la décision de retourner à ses premiers amours, 27 ans plus tard.

« Sur son lit d’hôpital, elle m’avait dit : “Pourquoi tu ne retournerais pas là-dedans ? T’as toujours aimé les personnes âgées.” C’est là que je suis retournée à l’école », conclut-elle.