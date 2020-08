Merci à nos anges gardiens: un lien unique avec les aînés

Chérissant un « lien humain fort » avec les personnes âgées dont elle s’occupe, une préposée aux bénéficiaires de la Beauce n’hésite pas à sortir du cadre de ses tâches pour en donner plus à ses résidents.

• À lire aussi: Merci à nos anges gardiens: les préposés propulsés au-devant de la scène

Tout juste diplômée en éducation spécialisée en relation d’aide, Valérie Boulet travaille au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges depuis deux ans.

Si elle savait déjà qu’elle appréciait la proximité des personnes âgées, son expérience en CHSLD n’a fait que confirmer son désir de prendre soin d’eux.

« Quand j’étais petite, j’allais visiter ma grand-mère qui faisait de l’Alzheimer en centre et j’en profitais pour discuter avec les autres résidents. J’ai toujours aimé leur parler, connaître leur vécu, le côté humain », explique la jeune femme de 22 ans.

Traitement personnalisé

Aujourd’hui, elle travaille avec chaque patient comme si elle soignait sa propre mère. Elle tient à leur apporter des collations de la maison pour ensoleiller leurs journées parfois moroses et n’hésite pas à les border, le soir, en leur donnant un petit bec sur le front.

« Quand je les couche et que je les couvre avec une doudou, un peu comme on fait avec des enfants, c’est le moment que je préfère. Des fois, ils me disent “je t’aime” ou “merci”, ils sont super reconnaissants », explique Valérie.

« Évidemment, à cause de la COVID-19, je ne leur donne plus de bisous, mais on colle nos joues ensemble, avec le masque », précise-t-elle.

D’ailleurs, elle réserve un traitement personnalisé à chacune des 45 personnes qui vivent au sein du CHSLD.

Pour une dame qui fait de l’anxiété, elle lui fait jouer de la musique et lui joue dans les cheveux. Pour une autre qui s’ennuie, elle lui met des séries sur son téléphone cellulaire et s’allonge quelques instants à ses côtés. Tous ont droit à un moment privilégié avec la jeune femme.

Photo Jean-François Desgagnés

L’humain avant tout

« Elle a une présence et une chaleur humaine incroyables avec nos résidents, qui en ont vraiment besoin. Elle se démarque des autres par l’affection qu’elle transmet aux personnes dont elle s’occupe », affirme sa collègue Marie-Pier Marcoux.

« Pour elle, il n’y a pas que la tâche à accomplir, mais le contact humain qui l’entoure est d’autant plus important », ajoute à son tour Valérie Roy-Poulin, une autre préposée de l’établissement.

En « amour » avec les personnes âgées, Valérie Boulet compte étudier la gérontologie à l’université pour pouvoir éventuellement gérer son propre centre d’hébergement pour aînés.

« Depuis que je les côtoie régulièrement, je sais que c’est vraiment ce que je veux faire. [De faire ce métier-là], ça m’a ouvert les yeux », conclut-elle.