Payants, les dividendes des banques canadiennes

En raison de la paralysie des activités économiques en mars et avril derniers, les grandes banques canadiennes ont haussé leurs provisions pour prêts douteux à 9,5 milliards $ lors du trimestre au 30 avril. C’est 3,2 fois plus élevé que le niveau des provisions du trimestre au 31 janvier.

La hausse spectaculaire des provisions pour prêts douteux a eu pour conséquence de faire fondre les bénéfices avant impôt des six grandes banques canadiennes de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 30 avril, soit de 55 % par rapport au précédent trimestre.

Mais... Grâce à vos liquidités et dépôts, que vous laissez traîner dans les comptes bancaires et les certificats de placement garanti à faible rendement, les grandes banques canadiennes n’en continuaient pas moins d’engranger d’intéressants bénéfices au cours du « désastreux » trimestre au 30 avril, soit 6,7 milliards $ avant la ponction d’impôt.

Et cette « solide » rentabilité permet aux banques de continuer à verser leurs alléchants dividendes aux actionnaires.

RENDEMENT ÉLEVÉ

D’ailleurs, comme les titres bancaires se négocient en deçà de leurs sommets des 52 dernières semaines, les dividendes rapportent un rendement relativement élevé par rapport aux cours actuels des titres bancaires.

À preuve, le rendement des dividendes bancaires varie présentement dans une fourchette allant de 4,3 % à 6,1 %. Je vous rappelle que les dépôts et liquidités qui traînent dans les comptes bancaires ne rapportent presque rien. Et avec les certificats garantis, sachez que le rendement n’est guère tellement mieux, avec moins de 1 % pour le terme d’un an.

Voici les grandes banques canadiennes avec le rendement de leurs dividendes :

Banque de Montréal : 5,4 %

Banque Scotia : 6,1 %

Banque CIBC : 6 %

Banque Nationale : 4,3 %

Banque Royale : 4,4 %

Banque TD : 5 %

Si vous détenez des titres bancaires dans un portefeuille hors REER, le rendement des dividendes bancaires est d’autant plus intéressant que fiscalement parlant, les dividendes sont imposés à un taux moins élevé que les revenus d’intérêt.

LE RISQUE

Une mise en garde s’impose. Détenir des titres bancaires n’est pas moins risqué que de détenir d’autres blue chips, c’est-à-dire des actions de grandes entreprises.

Les grandes banques canadiennes ont beau être financièrement solides, il n’en demeure pas moins qu’elles sont appelées à fluctuer au gré de l’humeur des marchés boursiers et de la santé de l’économie.

Les titres bancaires sont eux aussi très volatils lorsqu’il y a déconfiture boursière généralisée, comme ce fut le cas en mars.

Entre leurs sommets respectifs atteints lors des 12 derniers mois et le creux boursier de mars dernier, les mastodontes bancaires ont eux aussi kraché. En l’espace de quelques semaines, comme vous pouvez le constater dans le tableau « Chute boursière », les titres de nos six grandes banques canadiennes ont vu leurs cours chuter de 34 à 48 %.

LE REBOND

La reprise boursière enclenchée à partir de la dernière semaine de mars a permis aux titres bancaires de rebondir d’aplomb.

Depuis leurs creux de mars, ils ont récupéré une bonne portion des lourdes pertes. Malgré cela, les actions bancaires traînent encore passablement de la patte par rapport à la clôture de décembre 2019.

Les deux banques les plus touchées sont la Banque de Montréal et la Banque Scotia, qui accusent encore des reculs respectifs de 22,7 % et 20,7 %.

Pour sa part, la Banque TD affiche un recul de 13 % par rapport à la fin de décembre 2019. Suivent ensuite la CIBC (-10,3 %), la Banque Nationale (-8,6 %). C’est finalement la Banque Royale qui s’en tire le mieux, avec un recul d’à peine 5 %.

NOTRE CHANCE

Les actionnaires des banques canadiennes sont chanceux, comparés à ceux des banques européennes.

Imaginez-vous que la Banque Centrale européenne recommande aux banques européennes de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires jusqu’en janvier 2021. Ni, évidemment, de procéder à des rachats d’actions d’ici là. Et cela dans le but de reconstituer leurs coussins de fonds propres et de liquidités.

Croisons les doigts pour que la Banque du Canada n’émette pas une telle recommandation à nos grandes banques !

CHUTE BOURSIÈRE