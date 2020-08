Premier coup d’œil sur des nouveautés télé

La pandémie a provoqué tout un casse-tête chez les diffuseurs, le printemps et l’été étant des saisons de tournage bien achalandées. Traditionnellement, les chaînes spécialisées entreprennent de nous faire découvrir leur programmation un peu plus tôt que les généralistes, question d’attirer notre attention avant que les séries et grandes variétés ne débarquent. Si quelques productions québécoises seront au rendez-vous, on note plusieurs acquisitions pour diversifier l’offre. Voici 12 émissions qui prendront les ondes en août.

Les rénos d’Hugo

Photo courtoisie, Casa

Hugo Girard nous invite pour une 6e saison à découvrir les chantiers qu’il entreprend avec son collaborateur de longue date Kevin Bruneau. Encore cette année, dix propriétaires auront eu leur visite afin d’améliorer ou d’apporter des changements à leur demeure tout en nous donnant quelques trucs pour nous inspirer à notre tour.

► Dès lundi 19 h à Casa

Libertad

Photo courtoisie, Évasion

Francisco Randez est un homme polyvalent. Animateur, acteur, mannequin et homme d’affaires, on le suit ici dans un projet audacieux qui sort de l’ordinaire. Ce docu-réalité nous permet de le suivre dans la construction d’un minicomplexe de villégiature nouveau genre au Salvador. Nous serons témoins de toutes les étapes du déploiement du projet immobilier, mais aussi de l’intégration de Francisco dans la culture du pays et de ses découvertes allant du volcan à la jungle. Un pays encore peu exploité touristiquement, mais qui regorge de magnifiques paysages.

► Dès mercredi 20 h à Évasion

Beverly Hills : Les retrouvailles

Photo courtoisie, FOX

Si plus jeune vous avez suivi la populaire série Beverly Hills 90210, série mettant en vedette de riches adolescents, une franchise très lucrative de la télé américaine, voici, 20 ans plus tard, les retrouvailles des principaux protagonistes. Mais ce ne sont pas tout à fait les personnages que vous retrouverez, mais plutôt les véritables comédiens dans des vies fictives très semblables à la leur.

► Dès lundi 20 h sur Prise 2

Conquête des parcs (Rock the Park)

Photo courtoisie, Ovation TV

Plusieurs d’entre nous ont repris contact avec la nature dans les derniers mois. En attendant de pouvoir à nouveau sortir de nos frontières, ce docu-réalité jette un regard sur les grands parcs nationaux des États-Unis avec l’aide de deux aventuriers : Jack Steward et Colton Smith. Leurs activités souvent périlleuses documentent la diversité de ces parcs. Descente en rappel d’un glacier, escalade d’un volcan en activité ou fuite d’une grotte inondée sont quelques-unes des aventures auxquelles nous aurons droit.

► Dès mercredi 21 h à Évasion

S’unir pour louer (Cash Pad)

Photo courtoisie, CNBC

Si vous avez suivi la téléréalité The Bachelorette, vous connaissez peut-être Jojo Fletcher et Jordan Rodgers. Eh bien, ils adorent rénover et proposent avec cette série d’aider des propriétaires à transformer leur propriété afin de la louer à court terme. Une tendance grandissante. C’est aussi l’occasion d’user d’originalité et d’audace pour attirer l’œil des touristes de passage ou de locataires potentiels. Ici, tout peut être reconverti, même une caravane ou un garage.

► Dès mercredi 19 h à Casa

Station Potluck

Photo courtoisie, Zeste

Beau succès d’une première saison de ce concept convivial d’émission culinaire, une deuxième saison débarque juste avant la rentrée. Émilie Fournier et les chefs Stefano Faita et Hugo St-Jacques accueillent des personnalités pour lesquelles seront concoctés des plats inspirés de leurs goûts, de leurs souvenirs ou de leurs péchés mignons.

► Dès jeudi 21 h à Zeste

Jamie Oliver : Superfood – Les classiques familiaux

Photo courtoisie, Youtube

Le populaire chef Jamie Oliver se donne avec cette série la mission de repenser nos repas familiaux afin qu’ils soient plus nutritifs. Il franchit ici toutes les frontières pour réinventer des classiques de différentes cultures, de la Suisse à la Corée en passant par l’Italie, mais aussi pour aller à la rencontre de gens qui mangent santé pour nous inspirer à adopter de bonnes habitudes.

► Dès mercredi 18 h à Zeste

Trois vétos à Houston (The Vet Life)

Photo courtoisie, Animal Planet

Les émissions animalières sont populaires et font craquer le cœur des téléspectateurs. Ici, nous suivons trois jeunes vétérinaires et amis de Las Vegas qui ont décidé de quitter l’effervescence de cette ville pour s’installer avec leur famille à Houston afin d’ouvrir leur propre clinique vétérinaire. Ce sera une véritable adaptation. Nous y serons témoins d’interventions délicates sur des animaux de compagnie, mais aussi sur quelques petites bêtes plus exotiques.

► Dès le jeudi 19 h à Casa

Hollywood rénove (Celebrity IOU)

Photo courtoisie, HGTV

Les frères Scott sont des maîtres de la rénovation. Ils ont plusieurs concepts télé, mais celui-ci attire particulièrement l’attention puisqu’ils ont réussi à rassembler des vedettes hollywoodiennes, dont Brad Pitt, Viola Davis, Melissa McCarthy, Rebel Wilson et Jeremy Renner. Ces derniers ont la possibilité de remercier quelqu’un qui a eu un impact majeur dans leur vie en le surprenant par des rénovations dans une partie de sa demeure. Les émotions sont souvent au rendez-vous.

► Dès le mardi 25 août 21 h à Canal Vie

J’ai choisi mes parents (The Day I Picked My Parents)

Photo courtoisie, AETV

Cette série documentaire met l’accent sur le programme révolutionnaire en Californie, Kidsave, qui aide des jeunes en foyer d’accueil à trouver une famille d’adoption. Souvent soumis à un mode de vie imposé et à des conditions précaires, on suit ici dix jeunes qui participeront à leur destin en décidant quelle famille sera la meilleure pour eux. Pour une des rares fois dans leur vie, on donne la parole à ces jeunes afin qu’ils expriment qui ils sont et où ils se voient pour faciliter un accompagnement durable.

► Dès le lundi 24 août, 19 h à Canal Vie

Christina en Californie (Christina on the Coast)

Photo courtoisie, HGTV

Plusieurs émissions de design et d’architecture nous viennent de la Californie. Christina Anstead et son ex-mari, Tarek El Moussa, sont des pros de la transformation de maisons cantonnées dans le temps et qui nécessitent une mise à jour tendance. Nous la suivons dans cette série alors qu’elle recherche son prochain projet de flip et qu’elle doit conjuguer avec sa nouvelle réalité familiale et un nouvel amour. Pour la partie potinage, Tarek est désormais en couple avec Heather Rae Young, une agente immobilière de la très divertissante série Selling Sunset sur Netflix.

► Dès le mardi 25 août 22 h à Canal Vie

Médium du dernier adieu (The Last Goodbye)

Photo courtoisie, LMN

Faire un deuil est toujours difficile. Surtout quand la mort vient frapper rapidement sans qu’on ait pu dire un dernier au revoir. Elle laisse parfois des conversations en plan, des chicanes non résolues. Inspirée par le film mythique Ghost, la médium Rebecca Rosen donne la possibilité à des gens endeuillés de prendre contact avec des proches perdus afin de répondre à une question laissée en suspens, d’avouer un secret et, surtout, de faire des adieux.

► Dès le mercredi 26 août 20 h 30 à Canal Vie