Que des bonnes idées pour Les Hôtesses d’Hilaire!

Non seulement le projet rock acadien est déjà un des groupes locaux les plus excitants à voir en show depuis quelques années, Les Hôtesses d’Hilaire confirmait sa réputation de bête de scène en 2018 avec Viens avec moi, un album concept qui se voulait essentiellement une comédie musicale décalée (évidemment, la tournée l’accompagnant en témoignait itou).

Les Hôtesses d’Hilaire

Photo courtoisie

★★★★

Live à Caraquet – 15 août

Deux ans et une pandémie plus tard, l’équipage offre un « plan B » du tonnerre : un concert capté sur leur terre natale rassemblant leurs plus grands succès. Et ce n’est pas tout...

LE CAS SERGY MERCURY

Comme le titre en témoigne, le spectacle a été capté à Caraquet un 15 août, date de la fête nationale de l’Acadie. L’ambiance est donc électrique à souhait et ça s’entend.

En plus de mettre en valeur la virtuosité de ces hôtesses aguerries par les tournées et les kilomètres roulés pour insuffler une nouvelle énergie à leurs LP devant public, Live à Caraquet est une énième pierre au monument de l’incroyablement charismatique Serge Brideau. L’interlude Sergy Mercury, où le chanteur singe une intervention célèbre du leader de Queen à Live Aid, en témoigne tout particulièrement. Alors que bon nombre d’albums en concerts sont ankylosés par le bla-bla des musiciens, Brideau et ses potes, eux, y vont d’un dosage juste côté discours aussi amusants qu’attachants. Un autre exploit en soi.

À ACHETER SUR BANDCAMP, SVP

Bien que l’œuvre est disponible en écoute un peu partout, j’invite tout particulièrement les fans de la troupe à se la procurer sur leshotessesdhilaire.bandcamp.com, car les profits des ventes de l’album acheté sur cette plateforme iront à l’Accueil Sainte-Famille de Tracadie, un organisme venant en aide gratuitement aux femmes victimes de violence et leurs enfants. Une autre bonne idée du projet, en effet.

Cardi B et Megan Thee Stallion

Photo courtoisie

★★★1⁄2

WAP

WAP n’en finit plus de diviser. Pour certains, le brûlot rassemblant deux rappeuses majeures autour de « ze » sujet – le sexe, bien sûr – avec tout l’aplomb qu’on leur connaît « choque ». De l’autre côté, on salue cet « hymne à l’émancipation » livré par deux artistes assumant à fond leur sexualité. Qu’en est-il de la chanson, alors ? Ce n’est pas un hymne, mais c’est bel et bien accrocheur et, oui, elle s’avère importante dans le contexte social actuel. Si vous avez survécu à Tendre fesse, WAP ne devrait pas trop vous choquer.

The Lost Fingers

Photo courtoisie

★★★

VS. 4

Alors que certain(e)s gardent la tête froide en cuisant leur propre pain, le trio, lui, maintient le cap en cette crise en proposant une quatrième fournée de leurs maxis « opposant » deux classiques des années 90 remaniés, bien sûr, à la sauce Lost Fingers (essentiellement à la jazz manouche, donc). Cette semaine, on a droit à une reprise inattendue d’Outshined de Soundgarden (bravo !) et une adaptation modérée d’Informer (ralentir le feu roulant du rappeur Snow ? Come on !). Pour les fans du projet et les nostalgiques surtout.

KNLO

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Club Mixtape 2020

Le rappeur et beatmaker dévoile un nouveau mixtape à peine un après avoir proposé le plébiscité Sainte-Foy, son second album « officiel ». Au programme : KNLO renoue avec ses suspects de convenance (Caro Dupont, Eman et Vlooper, par exemple) sur 14 pièces aussi funky (L’école à la maison et Télépathie viennent en tête) que décontractés (Magasin) et qui invitent également au déhanchement (à titre indicatif : Plafond plaira aux fans de dancehall). L’expression est éculée, mais tient toujours la route ici : de tout pour tous les goûts.

Coup de coeur

SONIDO PESAO

Photo courtoisie

★★★★

Todo Revuelto

Alors que l’été s’essouffle, le collectif rap latin donne un ultime coup de pied dans l’essaim avec son nouvel album Todo Revuelto (« tout mélangé » en français). Évidemment, le duo n’en est pas à son premier brassage d’idées, de cultures, de genres musicaux et d’invités (cette fois-ci, on y retrouve notamment Boogat et KNLO en plus de la rappeuse guatémaltèque Rebeca Lane). Il repousse toutefois ici ses propres limites avec ce tour du monde des musiques latines. En prime, c’est entraînant à souhait. Parfait pour une journée autour de la piscine.