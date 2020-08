Un appareil photo étrangement hanté

Célébrer son 15e anniversaire de naissance un 15 septembre, ça devrait porter chance ! Malheureusement, c’est loin d’être le cas pour Kevin Delevan... L’adolescent, un habitant de la petite ville de Castle Rock, est fou de joie lorsqu’il reçoit le cadeau qu’il espérait tant : ses parents lui offrent un appareil photo, précisément un Polaroïd Soleil 660. Cependant, l’appareil prend des photos qui ne collent pas du tout à la réalité.

Cette histoire du maître de l’horreur Stephen King offerte particulièrement pour les ados sort dans un moment propice, malgré le fait qu’elle ait été initialement présentée en 1992 dans le recueil de nouvelles Four Past Midnight (sous le titre original The Sundog). Pourquoi ? Parce que le récit tout aussi effroyable semble prendre une importance différente au sein de cette génération où le selfie est roi !

Et si prendre une photo devenait un cauchemar en un seul « clic » ou en un seul « cheese » prononcé ? C’est la problématique surnaturelle à laquelle Kevin, le personnage principal, fait face...

Un chien loin d’être mignon

Heureux de pouvoir enfin utiliser l’appareil photo de ses rêves, l’adolescent fait le saut en constatant qu’un gros chien méchant apparaît sur chacun des clichés qu’il prend. Sans entrer trop dans les détails (parce que tout le monde aime se laisser surprendre par la plume créative du grand Stephen King), mentionnons simplement que les photos du Soleil 660 de Kevin semblent prendre vie, à leur façon... et c’est loin d’être une bonne nouvelle.

En plus de renouer avec l’univers fascinant et bien particulier de la ville fictive de Castle Rock, qu’on retrouve dans de nombreux romans de l’écrivain, le lecteur aura le plaisir de découvrir en Kevin un héros surprenant. En effet, même s’il semble initialement plutôt naïf, le jeune homme s’avère fort et perspicace ; bref, il a tout du jeune enquêteur typique de romans d’horreur.

Petite recommandation : lisez Le molosse surgi du soleil par un soir orageux ou brumeux et vous ne serez pas déçu !

À LIRE AUSSI

Planète hockey T.4 : Faire sa trace

Photo courtoisie

Le hockey est de retour au petit écran. Hourra ! Mais les jeunes lecteurs en connaissent un qui n’est pas qu’un sportif de salon : Alexis Chevarie, un joueur étoile de hockey de 15 ans. Il revient dans la conclusion de la série Planète hockey, où il devra faire ses preuves au sein d’une équipe midget AAA. Un bon rythme sur la patinoire pour Alexis et à travers la narration de l’auteur ! La formule reste la même que celle des autres tomes de Planète hockey et de la série précédente, Planète soccer. Les fans ne seront donc pas déstabilisés ! À noter que l’auteur présentera prochainement Planète snowboard.

Le journal de Gabry-Aile T.1 : Pas le choix d’aller au camp d’été...

Photo courtoisie

Le camp d’été... Un concept estival avec lequel bien des enfants sont familiarisés, cette année dans un contexte différent, alors que plusieurs viennent de passer des mois à la maison plutôt qu’à l’école ! C’est le type de vacances qui attendent Gabry-Aile (décidément, on ne cesse jamais d’être imaginatif pour écrire un prénom), 10 ans, car son père l’a inscrite à un camp de vacances en Beauce, qu’elle devine déjà infesté de tonnes de moustiques énervants ! Le gros lettrage et les nombreuses illustrations font de ce roman un bon choix pour les lecteurs débutants.

J’ai appris ça au cirque et Colle-moi

Photo courtoisie

La collection « Poésie » de la courte échelle présente les petits recueils J’ai appris ça au cirque et Colle-moi. Le poète Baron Marc-André Lévesque signe un recueil franchement rafraîchissant et brillant au cœur duquel s’épanouit à sa façon, et ce un peu plus à chaque poème, une préadolescente taciturne qui n’aime pas l’école. Le recueil Colle-moi, une œuvre de Véronique Grenier, aborde quant à lui avec justesse et sensibilité la séparation de parents, à travers les yeux d’un jeune garçon. Une belle initiation à la poésie !

Photo courtoisie

Celle de trop

Photo courtoisie

La populaire collection Tabou fête ses dix ans ! Conçue pour des lecteurs avertis, cette collection de romans aborde des sujets parfois durs, mais nécessaires, tels que les problèmes de consommation, les troubles alimentaires et la maladie mentale. Pour son 52e roman, Celle de trop, on entre dans l’univers d’Éléonore, une adolescente qui a échoué son année scolaire et qui devra reprendre sa cinquième secondaire. Sa jumelle identique Cassiopée, elle, fera pour sa part son entrée au cégep. Au sein de sa famille, Éléonore a toujours ressenti qu’elle n’était que l’ombre de sa sœur. La thématique de l’enfant « de trop » est certes intéressante à explorer.