Les 25 ans de Garbage: un décollage inattendu et réussi

Butch Vig était surtout connu dans le monde de la musique pour avoir réalisé l’album Nevermind, de Nirvana. Quatre ans après le lancement de cette énorme bombe, le musicien lançait la formation Garbage, avec la chanteuse Shirley Manson et les pièces Vow, Stupid Girl et Only Happy When It Rains.

Formation sortant un peu de nulle part et qui devait, à la base, demeurer une créature de studio, Garbage a connu le succès avec son premier album qui s’est vendu à quatre millions d’exemplaires sur la planète. Un opus qui fête, aujourd’hui, ses 25 ans.

Butch Vig était, au début des années 1990, un des réalisateurs le plus en vue. Il a travaillé, entre autres, avec les formations Smashing Pumpkins, Sonic Youth, House of Pain, L7 et Helmet.

Le musicien américain était propriétaire, avec Steve Marker, du Smart Studios, à Madison, dans le Wisconsin. Un studio qui n’existe plus aujourd’hui et qu’ils avaient ouvert en 1983.

En 1994, après avoir travaillé presque sans arrêt, Vig, Marker et le multi-instrumentiste Duke Erikson, qui ont fait partie des formations Spooner et Fire Town, se lancent dans la réalisation de remixages. Ils ont produit de nouvelles versions de pièces de Depeche Mode, U2, House of Pain et Nine Inch Nails.

Le trio décide de mettre sur pied une nouvelle formation. Ils font quelques séances de travail avec Butch Vig à titre de chanteur et batteur, et avancent l’idée qu’il pourrait être intéressant de travailler avec une chanteuse.

Steve Marker tombe, en regardant l’émission 120 minutes sur la chaîne MTV, sur un clip de la formation britannique Angelfish qui vient de lancer son premier album. La chanteuse écossaise Shirley Manson attire son attention.

Une rencontre est organisée et les trois musiciens vont la rencontrer le 8 avril 1994 à Londres. Étrange coïncidence, c’est ce jour-là que la dépouille de Kurt Cobain est retrouvée dans sa résidence de Seattle.

La bonne audition

Shirley Manson sera invitée à une audition à Chicago au moment où Angelfish effectue une tournée nord-américaine en première partie du groupe Live.

L’audition n’est pas convaincante, mais les trois musiciens et la chanteuse constatent qu’ils partagent des goûts musicaux communs.

Angelfish implosera à la fin de cette série de spectacles et Shirley Manson contacte Vig, Marker et Erikson, par l’entremise de son agent, afin d’obtenir une deuxième audition. Et celle-ci sera la bonne.

Le groupe se retrouve en studio et commence à bâtir des chansons qui deviendront Stupid Girl, Queer et Vow. Tout le monde met la main à la pâte.

Garbage obtient un contrat de disques pour les États-Unis et un autre pour le reste de la planète.

Le simple Vow est lancé le 20 mars 1995 et l’album Garbage se retrouvera dans les bacs des disquaires le 15 août.

Le quatuor devait, à l’origine, être un groupe de studio, mais les quatre membres ont du plaisir lors du tournage du clip de Vow et ils décident de poursuivre l’expérience sur scène. La formation se lancera dans une tournée américaine le 5 novembre qui s’arrêtera, le 11 novembre, au Café Campus de Montréal.

Garbage, qui a vendu 17 millions d’albums en 10 ans, devait s’arrêter au Festival d’été de Québec, cet été, lors d’une tournée célébrant les 25 ans de son premier album.