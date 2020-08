Un syndicat investit dans les résidus amiantés

Des victimes de l’amiante s’inquiètent qu’un fonds d’investissement de travailleurs donne des millions de dollars à l’exploitation des résidus miniers amiantés, alors que ce produit cancérigène est la première cause de décès par maladies professionnelles au Québec.

Le président de l’Association des victimes de l’amiante (AVAQ), Gilles Mercier, est «outré» que le fonds d'épargne-retraite de la CSN, Fondaction, ait investi dans l’exploitation des résidus des mines d’amiante.

«Qu’un fonds de travailleurs fasse ça, qu’il ne tienne pas compte de la santé des travailleurs, c’est un non-sens», gronde celui qui a perdu son père, emporté par un cancer causé par l’amiante.

Ouvrier toute sa vie, Jacques Mercier isolait les systèmes de chauffage avec de l’amiante l’hiver. L’été, il répandait sur les toits plats du Saguenay du gravier composé de résidus miniers amiantés.

Fondaction a justement investi 10 M$ dans Alliance Magnésium qui veut extraire ce minerai de ces mêmes résidus contaminés.

Cet investissement annoncé en mars dernier a été fait sans attendre l’avis scientifique du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE).

Normes permissives

Le BAPE a recommandé, la semaine dernière, que les normes d’exposition des travailleurs à l’amiante soient resserrées pour assurer que l’exploitation de ces résidus soit sécuritaire.

Au Québec, la norme d'exposition à l'amiante est dix fois plus élevée que celle qui prévaut dans le reste du Canada et 100 fois plus élevée que celle de la France, des Pays-Bas, et de la Suisse.

Ainsi, au Québec 80% des décès par maladies professionnelles sont causés par l’exposition à l’amiante, selon la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«Alliance Magnésium s’est engagée, au moment de notre investissement, à respecter, voire surpasser les normes canadiennes d’exposition à l’amiante», défend la porte-parole de Fondaction, Julie Cailliau.

Décontaminer

«Notre position est que ce projet est une solution plutôt qu’un problème pour les populations locales, dit Mme Cailliau. Il s’agit de traiter correctement les résidus plutôt que de courir le risque d’une dispersion naturelle ou d’un usage non encadré.»

Tout en appuyant l’investissement, la Dre Isabelle Samson, présidente de l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), veut des conditions fermes.

«Il faut soutenir ces industries pour qu’elles décontaminent les résidus miniers, mais qu’elles le fassent bien et selon les normes les plus strictes, même si ça veut dire qu’elles ne seront pas viables économiquement», plaide-t-elle.

Scandaleux

Dre Samson rappelle que l’Institut national de la santé publique réclame, depuis 15 ans, un resserrement des normes d’exposition à l’amiante. «C’est scandaleux que le Québec ne l’ait jamais fait», gronde-t-elle.

«On fait des démarches, on fait des démarches, mais les gouvernements s’en foutent complètement. Ils préfèrent fermer les yeux parce que ça coûterait trop cher d’indemniser les victimes», souffle Yvon Savage, un électricien retraité diagnostiqué de l’amiantose en 2016.

Ayant notamment travaillé sur des pavillons de l’Expo 67 et la tour de la Place Ville Marie, M. Savage est l'un des grands bâtisseurs de Montréal.

Après avoir passé sa vie à poser des tuyaux et des fils électriques dans des plafonds isolés à l’amiante, il vit maintenant avec un couperet au-dessus de la tête et voit l’amiante emporter ses ex-camarades les uns après les autres. L’un d’eux, décédé récemment, a passé les six derniers mois de sa vie branché à une bombonne d’oxygène.