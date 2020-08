Une fête sans la marche

Aujourd’hui, le 15 août, comme chaque année, c’est la fête nationale des Acadiens. Malgré la pandémie, les membres du conseil d’administration de l’Association acadienne de la région de Québec (AARQ) ont quand même décidé de tenir un rassemblement qui se fera toutefois sous le signe de la distanciation. Le rendez-vous est fixé pour 12h aujourd’hui au parc du Bois-de-Coulonge sur la Grande-Allée-Ouest. Chacun apportera son lunch et ses breuvages pour un grand pique-nique. Compte tenu des restrictions sanitaires, la marche du Tintamarre ne pourra pas être tenue, mais le Tintamarre pourra être fait sur place avec de grands bruits et des chansons. Renseignements: https://aarq.org.

Le siècle du Lorette

Photo courtoisie

Permettez-moi de revenir en quelques lignes sur le livre Le siècle du Lorette, créé spécialement pour le 100e anniversaire du club de golf Lorette et lancé cette semaine (mon collègue Richard Boutin du Journal en a fait état mardi dernier). Coécrit par Robert Ferland, membre du club responsable du projet, ainsi que par l’historien (et golfeur à ses heures!) Denis Angers, cet ouvrage, imprimé à 500 copies, de 147 pages, dessine l’évolution du club de golf au cours du siècle dernier, tout en abordant la grande histoire de la société en général. Après une introduction sur les origines du golf et du Club de golf de Lorette, les 10 chapitres qui suivent abordent chacun l’histoire d’une décennie, en plus de faire état de l’histoire des gens et des événements qui ont forgé le club, selon une thématique bien précise. L’idée du livre est venue naturellement dès les premières réunions du comité organisateur du 100e dirigé par Rock Gagnon, qui souhaite laisser un héritage aux générations futures de golfeurs. Sur la photo, les coauteurs Robert Ferland et Denis Angers entourent Rock Gagnon.

Souvenirs de golf au Lorette

Photos courtoisie

Voici quelques photos historiques prises au Club de golf de Lorette au fil des ans. Un groupe de golfeurs en 1922. Un autre devant le chalet en 1931. En bas, à droite, l’inauguration du nouveau chalet en 1932.

Les anciens du Lorette

Photo courtoisie

Robert Desbiens, 39e président de l’histoire du Club de golf Lorette, avait convié tous les anciens présidents (ils sont au nombre de 12 encore vivants) à un cocktail intime, mercredi dernier, afin de leur offrir en primeur le livre Le siècle du Lorette et jaser golf. Les célébrations officielles du 100e anniversaire de fondation du Club de golf Lorette ne pouvant être tenues cette année en raison de la pandémie COVID-19, elles ont été reportées à l’été 2021. Sur la photo, les anciens présidents du Lorette présents lors de ce cocktail. De gauche à droite, rangée avant: Jean Pelletier, Louise Letellier, James Molloy et Maurice Dussault. Rangée arrière: Robert Desbiens (président actuel), Bernard Laflamme, Pierre-Michel Gagnon, Yves Renaud et Michel Saillant.

