A-Rod et J-Lo favoris pour acquérir les Mets

Le groupe d’acheteurs mené par Alex Rodriguez et Jennifer Lopez serait en tête quant à l’achat des Mets de New York, dans le baseball majeur.

Selon le USA Today, qui a interrogé plusieurs dirigeants du baseball majeur, le couple s’est distancé des autres acheteurs potentiels.

Il y a encore peu de temps, les nombreuses interrogations concernant le possible manque de fonds du groupe avaient remis en question la faisabilité du projet, mais l’ancien joueur des ligues majeures et la vedette hollywoodienne ont ajouté le propriétaire des Panthers de la Floride, Vincent Viola, et le cofondateur des boissons Vitamin Water, Mike Repole, à leur groupe.

«Ça aurait du sens que [Vincent Viola] soit la personne aux commandes», a indiqué une source au New York Post, dimanche.

Même s’il semble être le favori, le groupe d’A-Rod et J-Lo a des compétiteurs pour l’acquisition de la franchise, dont l’homme d’affaires Steven Cohen, qui a tenté d’acheter l’équipe en février, et un autre groupe mené par les propriétaires respectifs des Devils du New Jersey et des 76ers de Philadelphie, Josh Harris et David Blitzer.