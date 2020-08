Allers-retours Montréal-Winnipeg

Éric Robidoux a vécu une expérience « difficile à décrire » en mars dernier, lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé la suspension du tournage d’Edgar, la première série franco-manitobaine de l’histoire. Quelques semaines plus tôt, l’acteur avait effectué le trajet Montréal-Winnipeg en camion pour s’imprégner du personnage qu’il s’apprêtait à défendre : un enquêteur bourru aux méthodes peu conventionnelles qui couche dans son Winnebago. Quand tout s’est arrêté, c’est en empruntant les mêmes moyens qu’il devait revenir au Québec.

« On venait de tirer la plogue d’une production où j’avais le rôle principal, où j’avais 40 jours de tournage sur 42... J’étais soudainement tout seul dans mon truck... C’était vertigineux », relate le comédien.

En entrevue au Journal, Éric Robidoux qualifie la route du retour de rocambolesque. Il faut dire qu’on était au cœur d’une période de grande incertitude, alors qu’on voyait chaque jour grimper – impuissants – le nombre de gens infectés.

« Ça m’a pris trois jours, se souvient l’acteur. J’ai dormi dans mon truck. J’ai mangé dans mon truck. J’avais l’impression de passer de ville fantôme en ville fantôme. »

Quatre mois plus tard, Éric Robidoux se trouve de nouveau à Winnipeg pour tourner la suite d’Edgar. Mais cette fois, c’est en avion qu’il a voyagé. Car après la fin du tournage, prévue à la mi-septembre, il doit rapidement retrouver ses quartiers au Québec pour participer à d’autres projets.

« La dernière fois que j’étais à Winnipeg, c’était l’hiver. Il faisait froid. Aujourd’hui, c’est l’été. Je découvre la ville d’une façon complètement différente. Je suis très fier de participer à cette série francophone au Manitoba. Je découvre une culture forte, vivante et vibrante. Pour moi, ça vaut de l’or. Ça ouvre mon cœur. Ça ouvre mes horizons. »

Columbo des Prairies

Écrite par Alexandre Laferrière (Félix et Meira, La grande noirceur), Edgar brosse le portrait d’un enquêteur de police obstiné et efficace, chargé de résoudre des crimes à Saint-Boniface, un quartier de Winnipeg abritant plusieurs Franco-Manitobains.

Après avoir regardé les quatre premiers épisodes diffusés sur Crave depuis une semaine, on pourrait qualifier notre héros de Columbo des Prairies : même instinct aiguisé et mêmes méthodes

anticonformistes.

Mais côté vestimentaire, Edgar nous emmène ailleurs. S’éloignant du traditionnel paletot beige, le charismatique enquêteur privilégie le parka vert, sans doute plus chaud pour affronter les rudes hivers de l’ouest. Il repousse également les limites du look brouillon du célèbre lieutenant campé par Peter Falk, en adoptant une allure hirsute, cheveux et barbe hérissés.

« C’est la simplicité volontaire, résume Éric Robidoux. Edgar doit acheter son linge au même endroit qu’il fait ses changements d’huile : au Canadian Tire.

« C’est un caméléon, dit-il. Il aime jouer les idiots. Les meurtriers le sous-estiment. Ils pensent que c’est un enquêteur de bas étage. Ils baissent leur garde et c’est comme ça qu’ils se font avoir. »

« J’ai eu faim »

Sorti de l’École nationale de théâtre du Canada en 2005, Éric Robidoux a entamé sa carrière en travaillant aussi bien au théâtre que dans le domaine de la danse, collaborant au passage avec Dave St-Pierre et Robert Lepage.

« J’avais besoin de créations. J’avais besoin de tournées, de scène... Je voulais faire mon propre chemin. Loin des covers de magazines. Je voulais représenter ma culture à travers le monde. Mais après un certain temps, j’ai eu faim. Quand tu fais six ou sept shows par année, t’es brûlé... et t’as l’estomac vide. Le théâtre, la danse, ça rentre dedans. J’étais devenu un monstre. Je pensais rien qu’à ça. Mais je n’avais rien en bout de ligne pour manger et pour vivre de belles choses avec mes amis. Donc quand j’ai eu une opportunité, je l’ai saisie. »

Télé-théâtre

Cette opportunité, c’est Marche à l’ombre, une série diffusée à Super Écran de 2015 à 2017 mettant en vedette Laurence Lebœuf et réalisée par Francis Leclerc. Ont suivi des rôles dans L’Échappée, Cheval-serpent, O’, Faits divers et 5e rang. Pas mal pour un gars qui craignait la télévision.

« La vitesse des tournages me faisait peur, avoue Robidoux au téléphone. J’entendais trop de choses là-dessus. C’était des insécurités. Mais maintenant, dis-moi d’aller à n’importe quelle vitesse, je vais être capable de gérer. »

Même s’il affirme aujourd’hui préférer la caméra au théâtre, Éric Robidoux est toujours heureux de remonter sur scène. Il doit d’ailleurs fouler les planches du Théâtre du Nouveau-Monde à Montréal l’an prochain dans Le roman de Monsieur Molière.

« Mon amour du théâtre va toujours rester... même s’il m’a fait très mal. »

La série Edgar est offerte aux abonnés de Crave qui possèdent l’option Super Écran.