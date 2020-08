Bobby Bazini: mettre le rêve sur pause

Bobby Bazini avait de grandes attentes cette année avec la sortie de son quatrième album, Move Away. Enregistré notamment à Londres et à Berlin sur une période de plus de deux ans, le disque sort finalement ce mois-ci... en pleine pandémie. Le Journal s’est entretenu avec le chanteur.

Quand on s’est parlé en janvier dernier, tu devais t’envoler le mois suivant pour des spectacles en Asie. Qu’est-il arrivé avec ce projet ?

« Avec la pandémie, les dates d’Asie ont été changées pour le Moyen-Orient. On ne pouvait pas prendre de risque. Ç’a tellement été un beau voyage. On a fait entre autres les villes d’Istanbul, Abou Dhabi et Dubaï. On a été très chanceux parce qu’on était une vingtaine de personnes avec toute l’équipe. On est partis là-bas à la mi-février et on est revenus ici le 12 mars. Personne n’a été malade. »

Cette tournée va-t-elle avoir des suites pour toi ?

« C’est vraiment en arrêt pour l’instant de ce côté-là. C’est bien dommage. On venait d’avoir un partenariat en Angleterre avec Paradigm [Talent Agency] qui devait s’occuper de nos shows en Europe et au Moyen-Orient. Ce n’est pas encore terminé, mais c’est sur pause. »

En ce moment, te questionnes-tu sur la reprise des activités et sur le moment où tu pourras retourner jouer à l’étranger ?

« Oui... c’est sûr qu’on a hâte. On a reporté la tournée à 2021 et on va suivre ce qui est recommandé. En même temps, ce n’est pas comme si c’était juste moi qui avais une mauvaise année. Tout le monde est dans le même bateau. C’est la santé avant tout. »

Ton nouvel album, Move Away, devait paraître en mai et a été reporté à ce mois-ci en raison de la COVID-19. Avez-vous songé à déplacer sa sortie à l’an prochain ?

« On y a pensé, mais je ne voulais pas le reporter trop loin. Ça fait longtemps que je traîne certaines de ces chansons. Il était temps de les sortir. Je me disais aussi que même si on ne peut pas faire de spectacle en ce moment, on peut quand même sortir de la musique et rester actif de ce côté-là. »

À quel moment remonte le début de la création du disque ?

« Ça remonte à septembre 2017, ça fait un petit bout ! J’écrivais entre les spectacles de la tournée Summer Is Gone. J’ai travaillé des chansons avec plein de gens différents à Berlin, Londres, Los Angeles, Toronto et Montréal. C’est pour ça que l’album a pris du temps à terminer. Habituellement, je travaillais avec un seul réalisateur et on faisait tout l’album ensemble. »

« La chanson Move Away a fait partie des premières que j’ai écrites en septembre 2017. Je l’ai écrite avec Pedro Vito, du Brésil. On a écrit quatre tounes ensemble. On en a même écrit pendant la pandémie sur Zoom (rires) ! [...] Avec Move Away, on a essayé un nouveau registre vocal, une sonorité moins dans ma zone de confort. C’est une chanson qui a été écrite un peu comme une conversation. Pedro avait des rêves de partir loin, de devenir musicien. Ça me rappelait un peu comment j’étais au début de ma carrière. Je voulais voyager, voir le monde. »

Avec l’incertitude pour les voyages à l’étranger, vas-tu te concentrer sur les spectacles au Québec pour l’instant ?

« Oui. Les dix dernières années ont parfois été une course pour moi. Je voulais atteindre l’étranger, alors que je ne réalisais parfois pas ce qu’il y avait devant moi. Je suis content du chemin parcouru. Je suis content d’avoir des fans québécois qui sont encore là et qui me suivent. »

► Le nouvel album de Bobby Bazini, Move Away, est présentement sur le marché. Pour les détails : bobbybazini.com