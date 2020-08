Pour la deuxième fois de la saison, Lance Stroll s’est retrouvé au pied du podium en se classant quatrième au Grand Prix d’Espagne à bord de sa Racing Point.

Le voilà maintenant installé au 5e rang (à égalité avec Alexander Albon) au classement cumulatif des pilotes après les six premières étapes du championnat avec un total de 40 points.

En réalité, le pilote québécois a rallié l’arrivée en cinquième position, mais une pénalité de cinq secondes imposée à son coéquipier, Sergio Perez, lui a permis de gagner une place au tableau. Le Mexicain détenait une avance de 2,3 secondes sur Stroll quand le drapeau à damier a été agité.

« Je n’ai pas cherché à doubler Sergio puisqu’on m’avait averti de sa pénalité », a dit Stroll, qui, pendant une bonne partie de la course, a su tenir tête à Perez. Ce dernier n’a effectué qu’un seul arrêt (au 29e passage).

Changement de stratégie

Lance Stroll avoue avoir été surpris quand on lui a demandé, au 42e tour, de rentrer aux puits une deuxième fois pour chausser sa monoplace de gommes neuves.

« Notre plan initial, c’était d’arrêter une seule fois, a-t-il expliqué. Mais, en bout de ligne, je suis très satisfait de mon résultat et surtout de mon début de course. »

Après s’être élancé de la cinquième place à l’extinction des feux rouges, Stroll s’est faufilé à l’intérieur du premier virage en se moquant de Valtteri Bottas pour se hisser à la troisième position.

« Ce départ a fait ma course, a-t-il fait remarquer. J’ai vu une ouverture et j’en ai profité. »

Perez ne comprend pas

Pérez, lui, a critiqué la pénalité que lui ont servie les commissaires pour non-respect d’un drapeau bleu. Cette signalisation est signifiée quand une voiture plus rapide se pointe derrière vous, en l’occurrence un pilote qui vous prend un tour. Dans ce cas précis, c’était le meneur, Lewis Hamilton.

« Il m’a rattrapé très tard au bout de la ligne droite, a fait savoir Pérez. Je ne comprends pas où j’aurais dû me placer sur la piste. C’est une décision injuste. »

Or, la reprise vidéo tend à donner raison à Pérez, qui a laissé le passage à son adversaire avant le premier virage. La faute a peut-être été commise un peu plus tôt et n’a pas été montrée à la télé.

Ce qu’il faut retenir

Hamilton remet les pendules à l’heure

Après avoir été battu à l’usure par Max Verstappen à Silverstone la semaine précédente, Lewis Hamilton a su remettre les pendules à l’heure en remportant avec panache le Grand Prix d’Espagne, qu’il a mené de bout en bout. Au sommet de son art et seul sur sa planète, le Britannique vient de réécrire le livre des records de la F1 en accédant au podium pour la 156e fois de sa carrière, soit une présence de plus que Michael Schumacher.

Les mercedes, verstappen et... le reste

Max Verstappen a démontré une nouvelle fois en Espagne qu’il était le seul pilote du plateau à pouvoir inquiéter les deux Mercedes de Hamilton et de Valtteri Bottas. À preuve, tous les autres, dont Lance Stroll et son coéquipier, Sergio Pérez, chez Racing Point, classés quatrième et cinquième respectivement, ont terminé à un tour du vainqueur à Barcelone.

Stroll égale sa meilleure récolte

En terminant au pied du podium à deux reprises cette saison, Stroll a égalé sa meilleure récolte de points (40) depuis ses débuts en F1. Un plateau qu’il avait atteint à son année recrue en 2017. Qui plus est, le Grand Prix d’Espagne a marqué son 68e départ en F1, ce qui lui permet de devancer Gilles Villeneuve (67) au deuxième rang parmi tous les pilotes canadiens. Jacques, le fils de Gilles, occupe la première place au tableau avec 163 participations.