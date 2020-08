Des firmes émiratie et israélienne s'associent pour la recherche sur la COVID-19

Abou Dhabi | La société émiratie APEX National Investment a annoncé la signature d'un accord commercial avec l'israélien TeraGroup pour développer la recherche sur le nouveau coronavirus, a rapporté dimanche l'agence officielle WAM.

L'accord est le premier entre des firmes des deux pays depuis l'annonce jeudi d'une normalisation des relations entre le riche pays du Golfe et Israël, qui a été saluée par les capitales occidentales mais décriée par les Palestiniens.

Avant même l'annonce de la normalisation, deux entreprises israéliennes de défense de premier plan ont fait état le 3 juillet d'un accord avec une entreprise émiratie pour collaborer à la mise au point d'un test de dépistage non-invasif et «en quelques minutes» pour le nouveau coronavirus.

La plus importante entreprise israélienne aéronautique et de défense Israel Aerospace Industries (IAI), détenue par l’État, et Rafael Advanced Defense Systems, société également publique, avaient signé un protocole d'entente avec Group 42, une firme de technologie privée basée à Abou Dhabi, lors d’une cérémonie par vidéo-conférence.

Le nouvel accord a été signé tard samedi à Abou Dhabi par les dirigeants des deux firmes, Khalifa Youssef Khouri, pour APEX National Investment, et Oren Sadiv, pour TeraGroup, en présence de responsables et de représentants de médias émiratis et israéliens, a précisé WAM.

«Nous sommes ravis de cette coopération avec TeraGroup», s'est félicité à l'occasion M. Khouri. l'Israélien Oren Sadiv s'est dit «ravi» de l'accord et espéré «atteindre ses objectifs qui profiteront à tous sur le plan économique».

Selon l'agence WAM, l'accord vise à mener et à améliorer la recherche et les études relatives à la COVID-19, notamment sur un test rapide.

APEX National Investment est une société d'investissement qui intervient notamment dans le secteur de la santé tandis que TeraGroup est décrit comme une entreprise de recherche qui se concentre sur la mise au point d'un test rapide et sûr pour la COVID-19.