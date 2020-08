Jim Herman couronne sa remontée avec la victoire

L’Américain Jim Herman a connu un week-end incroyable et a mis la main sur un troisième titre en carrière dans la PGA en remportant le Championnat Wyndham, dimanche, à Greensboro.

Herman a correctement apprivoisé le terrain de la Caroline du Sud en deuxième moitié de tournoi, remettant une carte de 61 (-9) samedi, puis de 63 (-7) lors de la ronde finale. Le golfeur de 42 ans a obtenu six oiselets et un aigle, et n’a été victime que d’un seul boguey.

Son pointage cumulatif de 259 (-21) lui a notamment permis de devancer Billy Horschel.

Ce dernier a pris le deuxième rang en vertu d’un total de 260 coups (-20). Il est suivi au classement par les Américains Kevin Kisner, Webb Simpson et Doc Redman à 262 (-18).

Le Sud-Coréen Si Woo Kim a remis la même carte cumulative, lui qui a dû se contenter de la normale après avoir mené l’épreuve après trois rondes. La journée de l’athlète de 25 ans a été ponctuée de hauts et de bas. Il a récolté un oiselet, un boguey et un double boguey sur le neuf d’aller et trois oiselets et un boguey sur le parcours de retour.

L’Albertain Roger Sloan, qui a brièvement occupé la tête à Greensboro, a continué sa spectaculaire descente en remettant un pointage de 71 (+1). Il a terminé à égalité au 31e rang, perdant 13 places dimanche.

Autre Canadien en lice, Michael Gligic a connu sa pire ronde du tournoi avec un 72 (+2). L’Ontarien a terminé en 59e position.

Prolongement du suspense en LPGA

Une prolongation à quatre golfeuses a été nécessaire, mais c’est finalement l’Américaine Stacy Lewis qui a remporté l’Omnium écossais de la LPGA, à North Berwick.

À égalité à 279 (-5), la Danoise Emily Kristine Pedersen, l’Américaine Cheyenne Knight, l’Espagnole Azahara Munoz et Lewis ont dû se départager avec un seul trou d’extra. L’éventuelle gagnante a calé un roulé de 23 pieds pour l’oiselet qui lui a assuré le premier rang.

Il s’agit d’un 13e trophée en carrière pour Lewis, qui n’a pas joué sa meilleure ronde dimanche. Sa carte de 72 (+1) a toutefois été suffisante, elle qui a notamment obtenu un double boguey au 11e fanion.

C’est Munoz qui menait après trois jours, mais sa ronde de 73 (+2) a fait glisser la victoire d’entre ses doigts.

La Danoise Nanna Koerstz Madsen a joué le meilleur 18 trous du tournoi avec un 65 (-6) lors de la ronde finale. Elle a finalement terminé cinquième, à un seul coup des meneuses, avec un pointage cumulatif de 280 (-4).