La disparition tranquille d’une nation

L’étude rendue publique par l’Office de la langue française sur les exigences accrues de bilinguisme dans les entreprises, les commerces et les municipalités illustre une Charte de la langue française devenue virtuelle et inopérante.

Les chimères d’un Canada bilingue entretiennent le mirage de l’importance du français partout au pays. Le multiculturalisme révèle toutefois que l’anglais constitue la langue commune et que le français s’avère la langue d’une communauté culturelle parmi d’autres.

Au Québec, le recul du français comme langue de travail et langue d’usage choque. L’atermoiement du gouvernement caquiste pour la protéger désespère encore plus !

Un bulletin de cancres

La protection et la promotion de la culture québécoise, le renforcement de la loi 101, la préservation des fleurons québécois, la priorisation de l’éducation, des meilleurs soins de santé pour la population, et plus particulièrement pour les aînés, figuraient au premier plan des promesses électorales du parti de François Legault.

Voulant se faire le champion de l’identité québécoise, le premier ministre n’a pas lésiné sur les engagements électoraux. Presque deux ans après son élection, le bilan des réalisations paraît plutôt pauvre. La pandémie a représenté un sérieux obstacle, mais elle ne justifie pas le laxisme.

La CAQ se vantera d’avoir aboli les commissions scolaires, la réussite du plus grand nombre est cependant loin d’être au rendez-vous.

Du côté santé, ce sont les aînés qui ont écopé ces derniers mois sans que l’attente aux urgences s’améliore.

Bien que l’économie ronronnait avant la crise sanitaire, le Québec n’a pas réussi à ralentir la descente aux enfers de ses grands fleurons. Pour les sièges sociaux, le gouvernement doit se contenter d’assurances à court terme comme les libéraux avant lui.

Pour la culture, les Québécois sont réduits à s’accrocher à la loi sur la laïcité comme gage de préservation de leur identité pendant que les ministres responsables du dossier de la langue se sont traîné les pieds.

La nécessité d’agir

Simon Jolin-Barrette promet un plan d’action, mais il ne sait pas quand !

Parallèlement, les éternels chantres de la responsabilité individuelle et du bien parler claironnent qu’un gouvernement ne peut forcer quiconque à vivre en français au Québec.

Rien de plus faux. Sans intervention de l’État, la nation québécoise est condamnée à disparaître et le français à être classé au rang d’héritage folklorique.

Le gouvernement caquiste doit rendre incontournable le recours à la langue française, et exceptionnelle l’utilisation de la langue anglaise dans les institutions publiques et les milieux de travail, s’il veut prétendre à son titre nationaliste.

Des mesures rigoureuses s’imposent, comme le financement des institutions publiques anglophones à hauteur du poids historique de la communauté anglophone au Québec, le prolongement de la loi 101 au collégial, l’interdiction d’exiger le bilinguisme pour obtenir un emploi dans les entreprises ou les commerces et la dispensation des services gouvernementaux en français.

Chose certaine, l’agrandissement de Dawson ne devrait pas être dans ses plans !