Le corps d'un homme repêché à Harrington

HARRINGTON | Le corps d'un jeune homme emporté par les flots samedi en début de soirée a été repêché dimanche matin dans le Grand lac MacDonald à Harrington, dans les Laurentides.

La disparition de la victime dans la vingtaine avait été signalée samedi, aux environs de 18 h.

L'homme, qui se trouvait avec un groupe d'amis, avait sauté du haut d'une falaise pour plonger dans le lac. Il avait fait surface après son plongeon, mais avait ensuite disparu dans les flots, selon la Sûreté du Québec.

Des recherches avaient été entreprises en soirée, sans succès. Le corps de l'homme a finalement été retrouvé vers 10 h 50 par des plongeurs de la SQ, a confirmé l'agente Valérie Beauchamp, porte-parole pour la police provinciale.

L'homme ne portait pas de veste de flottaison au moment de se jeter à l'eau, a-t-on précisé.

Son décès s'ajoute à un bilan des plus tragiques cet été au Québec. À ce jour, au moins 70 noyades ont été recensées dans la province, selon un décompte de la Société de sauvetage du Québec. Or, on en comptait moins de 50 à pareille date l'an dernier, tandis que 58 noyades avaient été recensées pour l'ensemble de l'année 2019.