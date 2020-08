Les conspirations et la désinformation sous la loupe des balados

Les conspirations et fausses nouvelles font maintenant partie de notre paysage médiatique.

Des manifestants se basant sur de la désinformation plutôt que sur des faits scientifiques, des illuminés menaçant des journalistes et d'autres figures publiques, une méfiance envers toutes les informations considérées comme «officielles» au profit de sources sans réelle crédibilité...

Il peut être captivant ou même divertissant de s’informer sur de telles théories ou idées, mais il est très important de savoir discerner le vrai des grossières faussetés trop souvent partagées sur les médias sociaux.

Pour ceux et celles qui veulent explorer cet univers, voici une liste de séries et d'épisodes de balados portant sur les théories du complot et ce qui se cache derrière notre fascination pour celles-ci.

Des balados sur nos tendances conspirationnistes

Rabbit Hole – The New York Times

Rabbit Hole ne porte pas spécifiquement sur une conspiration, mais s’intéresse plutôt à la façon dont internet facilite l’accès à toutes sortes de théories, de fausses nouvelles et de mouvements aux doctrines dangereuses. Une fascinante série documentaire qui vous donnera le vertige.

Mécaniques du complotisme – France Culture

Mécaniques du complotisme est, selon moi, le meilleur balado francophone pour en apprendre plus à propos de théories complotistes et pour comprendre comment elles sont venues au monde. Un balado qui démontre bien que déconstruire méthodiquement de telles conspirations est l’une des meilleures façons de leur enlever leur côté envoûtant.

Normand Lester raconte – QUB Radio

Les théories du complot sont souvent de complètes inventions sorties de l’imagination un peu trop fertile d’internautes, mais certaines conspirations sont bien réelles. Pour plonger dans une telle histoire, un récit digne d’une livre d’Ian Fleming, écoutez la saison 2 de ce balado du journaliste d’enquête Normand Lester qui s’attarde à l’énigmatique Gerald Bull.

Lizard People - Katelyn Hempstead

Si vous aimez découvrir des conspirations saugrenues, de nombreux balados s’offrent à vous. Mon favori dans cette catégorie, Lizard People, vous fera rigoler tout en vous expliquant notamment que, selon certaines sources «sûres», la chanteuse Taylor Swift est un clone satanique cherchant à créer l’Anti-Christ.

*Pour d’autres balados du même style, jetez un coup d’œil à Those Conspiracy Guys ou à Dossiers Bizarres qui nous vient de la station CILE de Havre-Saint-Pierre.

Coronavirus: fausses nouvelles et conspirations de Distorsion – Emile Gauthier et Seb Lévesque

Le populaire balado québécois d’Emile Gauthier et de Seb Lévesque se concentre habituellement sur des histoires sordides ou mystérieuses plutôt que sur des conspirations, mais cet épisode résume habilement quel genre de faussetés prolifère en ce moment en lien avec la COVID-19.

Fake News: How to Spot Misinformation de Life Kit – NPR

Cet épisode est un très bon point de départ pour quiconque cherche à mieux comprendre comment identifier, critiquer et éviter les fausses nouvelles et autres formes de désinformation.

The QAnon Code de Reply All – Gimlet Media

Avez-vous déjà entendu parler de la théorie du complot QAnon? Bien que cet épisode date de 2018 et que les choses ont continué d’évoluer, au point où une candidate républicaine soutenant la conspiration a récemment été choisie comme représentante du parti pour les prochaines élections, The QAnon Code explique particulièrement bien cette théorie rocambolesque qui gagne en popularité depuis quelques années.