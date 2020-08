Les humains doivent s’entraider

Ça m’a touché de lire la lettre signée « Une fille désespérée ». Je sais à quel point la jeunesse a du mal à composer avec plusieurs malheurs qui arrivent en même temps. Plus on vieillit, plus on est équipé pour faire face. J’en ai eu des malheurs dans ma vie. Mais comme j’ai toujours trouvé sur ma route du monde pour m’aider, que je suis rendu à un âge qui me permette d’être généreux, qu’il ne me reste pas beaucoup d’années devant moi, est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec cette personne, ou avec son père qui semble être celui qui s’occupe d’elle, pour que je puisse leur remettre la somme dont je pourrais disposer ?

Un homme qui a envie de faire le bien

Même si vous avez joint vos coordonnées à votre offre, je ne puis malheureusement mettre mes correspondants en contact entre eux. N’étant pas le seul à m’avoir fait une telle offre, ça m’a touchée de voir que des gens généreux, ça existe encore.