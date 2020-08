Louis-Jean Cormier: retour vers le futur

Ayant repoussé sa nouvelle tournée à l’an prochain, en raison de la pandémie, Louis-Jean Cormier sera tout de même en spectacle la semaine prochaine... sur la plateforme Yoop. Une prestation virtuelle interactive que l’artiste voit comme une rétrospective de sa carrière. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Ta nouvelle tournée était prévue au printemps dernier, tout juste après la sortie de ton album, Quand la nuit tombe. Comment as-tu réagi en voyant que tout était reporté en raison de la pandémie?

«Je n’ai pas voulu me morfondre. Ça m’a beaucoup fait réfléchir sur comment voir l’avenir numérique [pour les concerts]. Pendant que je ne pouvais pas faire de tournée, je me suis demandé comment je pouvais diversifier mes champs d’activité. Mais à la base, je suis un “faiseur de chansons”. Je sais qu’à un moment donné, je vais retrouver la route, mes chums, le camion et je vais aller voir les gens dans les salles de spectacle et les festivals.»

Qu’est-il maintenant prévu pour tes nouveaux concerts?

«Logiquement, on part en tournée au début février. On n’a rien d’autre à faire que de se croiser les doigts. Je suis un éternel optimiste. Je suis dur à ébranler à ce niveau-là. J’aime croire que je ne chanterai pas devant un public masqué et que ce seront des salles pleines. Mais je verrai rendu là. [...] Ça nous fait voir peut-être la tournée différemment. D’habitude, on fait le tour complet du Québec. Et après, on tombe dans les festivals. On va peut-être réfléchir à tout ça. Les artistes, on ne veut pas être prisonnier de nos tounes trop longtemps. On a tout le temps le goût d’en faire d’autres.»

Te demandes-tu si les gens vont avoir envie d’aller voir des concerts dans les prochains mois?

«J’ai l’impression qu’on est en train de tirer beaucoup sur l’élastique en ce moment. Moi-même, et bien de mes amis, on n’est pas tant friands à l’idée de vouloir regarder un spectacle live sur Facebook. Même si ce sont des artistes qu’on aime. J’ai l’impression qu’en ce moment, y’a une espèce de manque qui grandit dans la population. Au moment où on va se sentir vraiment en sécurité et qu’on sera sorti du danger, les gens vont se «garrocher» dans les salles pour aller voir de l’art vivant. J’ai ce feeling-là. J’ai envie de ça aussi, d’aller voir des shows, de tripper. Ça ne pourra pas mourir. Ça fait des années qu’on pense à l’avenir de la musique, avec le streaming et tout ça. Mais on revient toujours à la base : on est les troubadours. Les gens vont vouloir voir un chanteur, ne serait-ce que dans une fête foraine. Ça ne changera jamais. C’est vieux comme le monde.»

Dès les premières annonces du lancement de Yoop, ton nom circulait parmi les artistes qui allaient s’y produire. T’a-t-on approché rapidement au printemps?

«Louis [Morissette] et moi, on est assez proches. On se parle quand même assez souvent. On joue même au golf ensemble! Il m’a mis au courant assez tôt. Il m’a demandé amicalement une certaine forme de consultation. Il a plus une expérience en humour et en télé et il voulait savoir comment ça marche dans le milieu de la musique.»

Pourquoi as-tu accepté de te produire sur cette plateforme?

«C’est un show interactif. Il y a une couche de plus. J’ai fait des publications [sur les réseaux sociaux] car j’aimerais ça que les gens participent au montage. Je leur demande quelle toune ils veulent que je chante. J’ai le goût de demander aux gens présents ce qu’ils aimeraient entendre, improviser un peu le show. Je ne ferai quand même pas du Gregory Charles à outrance et me retrouver à chanter du Billy Joel! (rires) Ce sera dans mon répertoire à moi. Je veux traverser un peu de façon interactive ce répertoire.»

«J’avais déjà une idée dans ma tête de faire un show qui serait une sorte de rétrospective, où l’on s’amuse avec la ligne du temps. Je retourne vraiment dans le passé lointain. Je chante du Karkwa. [...] Je vais aussi me rendre jusque dans le futur en allant jusqu’à chanter des nouvelles tounes qui vont paraître plus tard. Ce sera comme un retour vers le futur.»

Ces chansons inédites vont sortir quand?

«Si tout va bien, ce sera avant de partir sur la route en février prochain. Ce serait un album complet. C’est un peu comme la suite logique de Quant la nuit tombe parce que les chansons ont été enregistrées à la même période. Il y a de gros canons. J’ai même des collaborateurs qui trouvaient ça épouvantable que je ne mette pas telle chanson sur l’album!»

Combien de chanson de Quand la nuit tombe prévois-tu faire sur Yoop?

«Je vais en chanter au moins cinq ou six. On est de même, on a le goût de chanter nos petits bébés! Mais je vais être limité dans le temps. On a une plage maximum de 1h30. Et je me connais, si je me mets à jaser avec le monde entre les tounes...»

Seras-tu seul pour cette prestation virtuelle?

«Oui, l’idée de base est que ce sera très intimiste, que ça se ressente autant à l’écran que dans le côté interactif. Je veux que l’on vive un moment privilégié où je me dévoile. Ce sera assez dénudé. Il y a certaines chansons qu’on connaît par leur version « full band ». Ça me tente de passer un moment plus enraciné. Ça va être très acoustique. Il y aura un “setup” guitare-voix et un piano-voix. Je vais me promener d’un bord pis de l’autre et je vais essayer de me rendre jusqu’à la fin en un seul morceau (rires).»

Le confinement des derniers mois, la pandémie et les différents mouvements sociaux t’ont-ils inspiré créativement?

«C’est sûr. Tous les êtres humains ont des antennes. C’est sûr que c’est une grosse année pour moi. J’ai perdu mon père au début de l’année. Ensuite, la COVID est arrivée... C’est comme si tout ça, avec l’arrivée de la quarantaine, me fait beaucoup réfléchir. Mais au niveau écriture de chansons, c’est dur à dire. J’aime me laisser inspirer autant par la société que ma vie personnelle. Mais je ne sais pas trop à quel point ça va être sexy de chanter une toune sur la COVID (rires).»

À quoi a ressemblé ton été?

«J’ai passé du temps avec ma mère en Gaspésie et j’ai profité des piscines de mes amis (rires). J’ai aussi regardé des vieux films classiques japonais avec ma blonde. Et on a écouté des albums qu’on voulait écouter depuis longtemps. Ça m’a beaucoup nourri artistiquement parlant.»

► Louis-Jean Cormier donnera un spectacle virtuel sur la plateforme Yoop le 20 août à 20 h. Pour les détails : yoop.app.